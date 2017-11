Salvador Cabañas comparte su historia de vida en Metepec

Guillermo GUADARRAMA

*El exfutbolista paraguayo visitó las instalaciones de la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, para

dar inicio a una serie de conferencias magistrales que llevan por nombre “El Mariscal Sigue de Pie”.

El ex jugador paraguayo del América y de los Jaguares de Chiapas en la Liga MX, así como seleccionado de su país, Salvador Cabañas se presentó en la unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, para anunciar ciclo de conferencias “El Mariscal Sigue de Píe”.

Esto, con la finalidad de poner como ejemplo su vida, para que la juventud mexicana tenga en la mente que todo, con trabajo arduo se puede cumplir. El ex delantero campeón de goleo con los azulcremas, comentó que lo que quiere es transmitir a la juventud que todo en esta vida se puede y que, pese a los altibajos, se debe de seguir adelante.

Argumentó que la llegada a la cima como futbolista profesional no fue fácil, sin embargo, el mayor problema por el que el jugador tuvo que pasar fue el incidente en un bar de la Ciudad de México donde fue herido de bala con peligro de perder la vida.

Hoy en día, Salvador Cabañas se prepara para ser director técnico de alguna escuadra de primera, ya sea en su país natal o en México y ha podido jugar algunos partidos amistosos con sus compañeros de cancha, pese a que los doctores le habían dictaminado que no podría caminar de nuevo. De igual forma agradeció a la afición en general, pero principalmente a la de las escuadras donde jugó pues hasta el momento se le sigue recordando con cariño por su gran calidad como jugador y goleador en cada estadio.

“Les estoy muy agradecido, siempre lo he dicho porque nunca me han olvidado, al contrario, me han apoyado para seguir adelante y es por ellos que hoy estoy aquí con una segunda oportunidad de vida dentro de este bonito deporte como lo es el Futbol” comentó Cabañas. Finalmente aseguró que después del incidente no guarda rencores y que por el contrario perdona a su agresor del pasado 25 de enero del 2010.

Por su parte, Monique Buitrón adelantó que esta conferencia se llevará a cabo en toda la República, donde al final de cada una de ellas, Salvador Cabañas ofrecerá un taller de fútbol a los niños presentes, arrancando el serial en el municipio de Metepec.

Estas conferencias serán totalmente gratuitas, al igual que los talleres de futbol para niños, como muestra de agradecimiento del reconocimiento y cariño que la afición le ha dado antes y después del incidente en un Bar de la Ciudad de México.