Sandra Echeverría va por venganza en serie “La querida del Centauro”

* La actriz comenzará la próxima semana el rodaje

de una cinta de comedia romántica.

México.- La actriz Sandra Echeverría vence sus miedos y se transforma en toda una estratega, cuya belleza utilizará a su favor para vengarse de los enemigos de su padre en la segunda temporada de “La querida del Centauro”, que protagoniza al lado de Humberto Zurita y Ludwika Paleta.

“Es un gusto poder ser parte de esta historia, que en Estados Unidos está arrojando buenos números de audiencia, además de ser un trabajo cargado de acción y suspenso”, dijo Echeverría, al recordar que en México estrenarán este 29 de mayo.

Aunque no quiso revelar detalles sobre las sorpresas que tiene esta historia, la actriz compartió un poco de lo que es su personaje y cómo buscará vengar la muerte de su padre, conocido en el mundo del crimen organizado como “El cirujano”, que además es enemigo de “El Centauro” (Humberto Zurita).

“Cuando todos pensaban que ya no había descendencia de -El cirujano- aparezco yo para vengar a mi padre”, dijo la actriz, quien reconoce que fue todo un reto este personaje, pues tuvo que enfrentarse al uso de armas y aprender trucos de combate.

“Yo cero adrenalina en mi vida, sin embargo para este trabajo me preparé mucho físicamente, además de aprender el uso de armas, cosa que no me gusta, pero me animé para darle más credibilidad al personaje”, indicó en entrevista con Notimex.

Explicó que no quiso que los dobles de acción hicieran las escenas, con la finalidad de darle al director un mayor rango de tomas con ella, “muchas veces no se pueden hacer tomas de cerca, porque se ven detalles que no deben de aparecer”.

“Estoy feliz con esta historia en la que vuelvo a hacer mancuerna con grandes amigos como Humberto Zurita, Ludwika Paleta y Michel Brown”, dijo la actriz de cintas como “2033”, “Casa de mi padre”, “Volando bajo” y “Amor de mis amores”, entre otras.

En ese terreno de la cinematografía, Sandra Echeverría se encuentra lista para iniciar este lunes 22 de mayo la filmación de una cinta en la que trabajará al lado de los actores Osvaldo Benavides, Ignacio López Tarso, Isela Vega y Lorena Velázquez. Explicó que en esta comedia romántica dará vida a una mujer que estudia gereatria.

Indicó que por el momento no tienen nombre para este largometraje que se filmará en la Ciudad de México y cuya historia se desarrollará en una casa del actor.