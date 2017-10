Sara Corrales mostrará nueva faceta en filme

*La actriz colombiana destacó su deseo de hacer cine en México.

México.- La colombiana Sara Corrales, conocida en México por la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”, reveló detalles de la nueva película que tiene en puerta, en la que promete un personaje distinto a lo que está acostumbraba, además de una nueva visión de Colombia. “Es una película que va a mostrar lo que somos realmente los colombianos, nuestro verdaderos paisajes y nuestra verdadera esencia”, dijo en entrevista.

Remarcó que servirá para desmitificar su tierra natal: “yo creo que ya es hora de que mostremos la cara bonita de nosotros, la cara fresca”. En el largometraje, que mostrará los lugares más hermosos de Colombia, expresó sentirse feliz porque “yo voy a grabar allá esta película y porque mi personaje es espectacular.

“Es una mujer que es de la India y que está en encuentros espirituales, cursos de respiración y de todo, así que hay personajes muy diferentes a lo que he hecho”. continuó. Sin dar mayores detalles dijo: “No es comedia, no es drama… es una historia bonita y familiar del corazón”. También destacó su deseo de hacer cine en México, lo cual será uno de los deseos que pida para el Año Nuevo. “Mi plan y mi objetivo es poder hacer cine aquí en México”.

Al cierre de “un año maravilloso, tengo que agradecer a los mexicanos y a Dios por el recibimiento que me han dado y porque me han abierto las puertas de este país tan bonito”. Como parte de sus proyectos recientes, la actriz entró al estudio fotográfico para volver a ser la imagen de una reconocida marca de zapatos por catálogo, con la que a dos años de colaboración confiesa sentirse mejor que nunca y espera la nueva temporada de “La doble vida de Estela Carrillo”.