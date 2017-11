Se disculpa con joven que denunció acoso

* “El expresidente simplemente no tiene

en su corazón causar angustia a nadie, y nuevamente

se disculpa con cualquiera que haya ofendido”.

Houston.- El expresidente George H. W. Bush ofreció disculpas, luego que una sexta mujer aseguró que fue manoseada por el exmandatario durante una sesión fotográfica en 2003, cuando ella tenía 16 años, y el exjefe de Estado 79.

La revista Time informó este lunes que Rosyln Corrigan decidió revelar que Bush le tocó el trasero cuando estaba de pie junto a él para una foto en un evento en noviembre de 2003, en una oficina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a la que asistió con sus padres.

“Mi reacción inicial fue absoluto horror. Estaba realmente muy confundida”, dijo Corrigan a Time.

“Lo primero que hice fue mirar a mi madre y, mientras él (Bush) todavía estaba parado allí, no dije nada. ¿Qué le dice una adolescente al expresidente de Estados Unidos: ‘Hola amigo, no deberías haberme tocado así’?”, relató.

En una declaración este lunes horas después del reporte de Time, el vocero de Bush, Jim McGrath, dijo que el expresidente “George Bush simplemente no tiene en su corazón causar angustia a nadie, y nuevamente se disculpa con cualquiera que haya ofendido durante una sesión fotográfica”.

Corrigan es la sexta mujer que denuncia al expresidente por este tipo de acoso durante sesiones fotográficas, desde que el pasado 24 de octubre se presentó la primera acusación.

La primera mujer fue la actriz Heather Lind, quien acusó al expresidente de tocarla por detrás y de contarle un “chiste sucio” cuando ella posaba junto a él en silla de ruedas, para una foto en 2014 luego de la proyección de una película en Houston.

George H. W. Bush, quien ahora tiene 93 años de edad, fue presidente de Estados Unidos de 1989 a 1993 y fue vicepresidente de 1981 a 1989 y es padre también del expresidente George W. Bush, quien ocupó el cargo de 2000 a 2008.