* Peña Nieto reprueba que personas no damnificadas cobren apoyos.

El presidente Enrique Peña Nieto señaló que algunas personas que no resultaron afectadas por los sismos de septiembre en Chiapas y Oaxaca han buscado cobrar de forma indebida los apoyos económicos que ha dado el gobierno para la reconstrucción de viviendas.

Durante una gira por Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, reprobó la actitud de personas que se han aprovechado de la situación y han querido cobrar los apoyos aun cuando no resultaron damnificadas a consecuencia de los movimientos telúricos.

Por ello, se verificarán los censos realizados en las comunidades afectadas, pues “nos hemos encontrado con algunos casos de personas que originalmente resultaron censadas y que a la hora de llegar con el apoyo económico, resulta que no tienen afectaciones en su vivienda y esos apoyos no se están entregando”.

Ante esta situación, la entrega de tarjetas con recursos para reparaciones o reconstrucción de viviendas en esas entidades, se realizará de manera gradual, una vez que se terminen de verificar los censos, sobre todo en los municipios de Juchitán y Tehuantepec, en Oaxaca. Acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Soberón, el mandatario federal pidió a las mujeres que supervisen que los recursos se destinen verdaderamente a la reconstrucción.

Con la estrategia “Mujeres Vigilantes”, se corroborará que las tarjetas se entreguen a las personas que “verdaderamente tuvieron afectaciones en sus viviendas, indicó el Ejecutivo federal.

Además, expuso que para entregar los monederos electrónicos para la compra de materiales y el pago de mano de obra, se tiene primero que remover los escombros y limpiar los terrenos donde se construirán las viviendas, a fin de asegurar que los recursos se apliquen en la reconstrucción.

Asimismo, enfatizó que la reconstrucción ha sido gradual por el despliegue logístico que implica llevar los materiales de construcción y los recursos económicos a localidades dispersas.

“Hay otras comunidades, especialmente en Chiapas, donde dada la dispersión de las comunidades, estamos trabajando en asegurar que lleguen ahí los materiales para que puedan comprarlos con la tarjeta que se les está entregando”, agregó al respecto.

Luego de un recorrido, en el que estuvo presente el empresario Carlos Slim, dijo que tan sólo en Juchitán, se tienen que demoler en su totalidad ocho mil casas, “y estamos llevando maquinaria para poder cumplir con este objetivo de manera acelerada y rápida, por eso es que ahí no se han entregada todas las tarjetas”.

Peña Nieto apuntó que Oaxaca y Chiapas fueron las entidades más afectadas por los sismos de septiembre pasado, por lo que “nuestra mayor atención se centra en apoyar la reconstrucción de viviendas”.

En la plaza principal de la comunidad, informó que en Santo Domingo Ingenio resultaron afectadas mil viviendas por el sismo del 7 de septiembre, de las cuales 200 tuvieron daños totales.

“Varias de éstas ya están en proceso de reconstrucción, y a las otras se les ha entregado el apoyo económico para que puedan hacer las reparaciones”, añadió.