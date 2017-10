Se rescatará ciclo escolar

Isabel Blancas

*Este lunes serán 15 mil 400 instituciones educativas las que estarán activas tras sismo.

*A más tardar, el 10 de noviembre todos los estudiantes mexiquenses estarán en las aulas.

Será a más tardar el 10 de noviembre cuando todos los alumnos regresarán a clases, ya sea en algún espacio de reubicación, en aulas temporales o en las mismas escuelas con afectaciones parciales, a fin de que el ciclo escolar no se pierda.

Así lo informó el gobernador Alfredo del Mazo Maza, quién además dijo que este lunes regresarán más de 15 mil 400 escuelas mexiquenses a clases, además de que comenzó la reubicación de alumnos que estudiaban en planteles que sufrieron afectaciones mayores, y la instalación de aulas temporales.

El mandatario estatal informó que será este lunes 23 de octubre cuando terminarán con los censos en los planteles educativos, para que a más tardar el miércoles 25 de este mes, regresen a sus actividades normales todas las escuelas que no tuvieron afectaciones mayores.

“Tanto las autoridades federales como estatales educativas están trabajando para que los alumnos no pierdan el ciclo escolar y que puedan retomar las clases y, probablemente, ampliar un poquito el calendario como lo permite hoy en día la ley”.

Del Mazo Maza destacó que los trabajos de reconstrucción siguen avanzando en los 12 municipios mexiquenses que se vieron más afectados.

“Estamos de la mano de la ciudadanía trabajando para volver a poner de pie al Estado de México en los municipios afectados y a las distintas regiones del estado que se vieron afectadas del sismo.

La reconstrucción está avanzando, va a buen ritmo y además no descansaremos hasta que tengamos nuevamente levantadas las viviendas, las escuelas».

Dio a conocer que existen nueve mil viviendas afectadas, de las cuales, dos mil 400 tienen daños mayores, por lo que ya inició la entrega de materiales de construcción para que los afectados puedan colocar los cimientos de sus casas.

“Éste es un apoyo que sirve para empezar a construir el piso firme, los castillos y que tengan una estructura sólida las casas que se van a construir”.

El gobernador Alfredo Del Mazo visitó la comunidad de San Esteban Cuecuecuatitla, en Tepetlixpa, para escuchar de viva voz las peticiones y necesidades de los habitantes, además de entregar láminas, cemento y varilla para que quienes perdieron sus viviendas puedan iniciar su reconstrucción.

compañado de los secretarios de Obra Pública, Medio Ambiente y Educación, Alejandro Fernández Campillo, Jorge Rescala Pérez y Juan Millán Márquez, respectivamente, el mandatario estatal visitó nueve casas ubicadas en la calle Morelos.

En una segunda etapa, el gobierno federal entregará las tarjetas a los damnificados del sismo, además de que serán asesorados por especialistas para que puedan iniciar la reconstrucción de sus viviendas.