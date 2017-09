Se suma Tultitlán al “Día Naranja”

*Resaltan que el avance de la campaña, que

se conmemora todos los días 25, es positivo.

Tultitlán, Méx.- El Ayuntamiento de Tultitlán, encabezado por el Alcalde Adán Barrón Elizalde, realiza acciones constantes para erradicar la violencia en contra de las mujeres y trabaja en dos vertientes principales: la capacitación permanente del personal para atender a niñas y mujeres que han sido agredidas verbal, física y moralmente, y en la atención, diagnóstico y canalización de quienes hayan sufrido algún tipo de agresión o acoso.

«Al personal se le da a conocer el marco legal y jurídico, además de los tratados internacionales que protegen a la mujer, ésto para dotarlos de una visión sensible y de profesionalización para atender esta problemática», indicó Mayra Ángel Sánchez, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tultitlán.

Resaltó que el avance de la campaña, que se conmemora todos los días 25, es positivo en términos de que no sólo el personal de INMUJER o el DIF municipal ahora están capacitados para atender esta problemática sino que todo el personal del Ayuntamiento tiene base para hacerlo y sobre todo la Comisaría de Seguridad Pública que cuenta con una Policía de Género. Cabe recordar que como parte de las acciones en materia de prevención de violencia de género, la Administración 2016 – 2018 diseñó el Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), que estará ubicado en Buenavista y donde se orientará y vinculará a las mujeres que sufren algún tipo de agresión a la instancia correcta para cada caso en particular.