Se suma “Vamos Valle” a campaña de Castell

POR Isabel Blancas

La candidata independiente a la gubernatura del Estado de México, María Teresa Castell de Oro Palacios, adhiere más adeptos pues la asociación civil Vamos Valle se sumó a su campaña por considerar que las propuestas que ha presentado hasta ahora, atienden verdaderamente las preocupaciones de los mexiquenses.

Cuauhtémoc González, presidente de la asociación Vamos Valle, Aseguro que se siente el espíritu y aliento de que los ciudadanos ya tienen una opción más, una luz al final del camino y que con ella se pueda lograr el bienestar de todos.

“Vamos a sumarnos, cuenta con nosotros y estamos seguros de que no nos equivocamos. Coincidimos al cien por ciento, la culpa no es de nosotros los ciudadanos, la culpa es de quien no ejerce sus funciones como tiene que hacerlo y para lo cual fue contratado o elegido y a nosotros como ciudadanos nos toca supervisarlo e incidir”.

Indicó que, durante el proceso electoral, los integrantes de esta asociación se han reunido con cuatro de los cinco candidatos a la gubernatura del Estado de México y la propuesta política con la que más se han identificado es con la de la candidata independiente, pues aseguraron ya es tiempo de que las organizaciones civiles participen en la conformación de un nuevo gobierno.