Se suman a Delfina

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*Exmilitantes de PAN y PRD se suman

a Movimiento de Regeneración Nacional.

Una nueva desbanda de expolíticos canalizó el Partido de Movimiento Regeneración (MORENA) y su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, adhesión que -resaltó- se da en el contexto de emitir un voto útil con el cual busca apuntalar el proyecto de la nueva izquierda y ganar el 4 de junio.

La integración a MORENA es un total de 17 personajes ahora disidentes del PRI, PRD y PAN, que van desde exalcaldes, exdiputados federales y estatales, así como excandidatos a algún puesto de elección popular en pasadas contiendas.

El coordinador de campaña de Gómez Álvarez, Francisco Vázquez, defendió que estas nuevas adhesiones de exmilitantes de instituciones rivales no se admiten así por que sí, sino que son aquellas que buscan anteponer asuntos personales por la creación de un estado de alternancia. «Estamos recibiendo los que de corazón quieren trabajar hoy por los mexiquenses, no estamos en los momentos de cerrar puertas, ¿sí?, pero recibir todo significa que recibamos a los mexiquenses, para eso estamos abiertos y para eso está Morena, hoy no hay acuerdo, no hay esa lista de peticiones como mucha gente lo tiene así entendido». Apuntó que el continuar sumando militantes y canalizando a ciudadanos indecisos a partir de que emitan un voto útil, es congruente con el compromiso que han planteado desde un inicio de la campaña para sacar al PRI del gobierno de la entidad.

Según su percepción, a partir de las encuestas emitidas, la candidata morenita aventaja a su rival el PRI entre 14 y 3 puntos porcentuales, que los hace confiar en que sacarán la victoria el 4 de junio.

“Hay encuestas que ponen a Delfina con 15 puntos arriba, hay encuestas del gobierno que la ponen tres puntos arriba, hay encuestas que están empatados ¿sí?, entonces realmente no es porque la encuesta nos diga una cosa u otra, realmente es porque hay que ser congruente con el discurso”, concluyó.