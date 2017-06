Sector obrero conforme con resultado de elecciones

POR Isabel Blancas

El sector obrero del Estado de México cumplió con salir a votar y están conformes con el resultado de la elección a gobernador del Estado de México; sin embargo, ahora es tiempo de que se cumplan las promesas.

Consideró que Delfina Gómez, ex candidata de Morena, no obtuvo más votos porque su partido no transmite certidumbre y eso para la ciudadanía es indispensable.

Dicho sector destacó que las demandas principales para el próximo gobernador son: salud, seguridad y certidumbre para que lleguen más inversiones, se generen empleos bien remunerados.