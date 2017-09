Selena Gomez revela trasplante de riñón

*La cantante requirió de la intervención

quirúrgica por el lupus que padece.

Los Ángeles.- La actriz y cantante juvenil, Selena Gomez, reveló que se sometió a un trasplante de riñón, el cual requería realizarse a causa del lupus que padece.

Gomez utilizó su cuenta de Instagram para hacerles saber a sus fans por qué ha estado poco presente durante el verano y por qué no se encontraba promocionando su música, de la cual dijo, se siente muy orgullosa.

“Me enteré que necesitaba recibir un trasplante de riñón debido a mi lupus y me estaba recuperando, era lo que necesitaba hacer por mi salud en general”, expresó la cantante en dicha redo social.

Su mensaje está acompañado por una fotografía en la que se le ve en una cama de hospital junto a su amiga Francia Raisa, quien le donó el órgano a la cantante. Ambas aparecen con batas, canalizadas y tomadas de la mano.

“No hay palabras para agradecer a mi preciosa amiga Francia Raisa. Ella me dio este regalo he hizo un sacrificio definitivo al donarme un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero tanto hermana”, le escribió a su amiga. En su publicación, la cantante copió el link de un portal que informa sobre el lupus, enfermedad que Selena padece y de la cual hizo público hace algunos años.