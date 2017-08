SEP adecuará lista de útiles al Nuevo Modelo Educativo

La directora de Materiales Educativos e Informática de la SEP, Aurora Saavedra Solá, informó que para el próximo ciclo escolar 2018-2019, se revisará y analizará la lista de útiles para adecuarla al Nuevo Modelo Educativo, así como a los Programas y Planes de Estudios, con el fin de apoyar el objetivo de aprender a aprender.

La funcionaria de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que un ejemplo es que se pudiera introducir en el quinto año de primaria el uso de una calculadora.

En donde haya un trabajo más fuerte con el uso de las calculadoras, que sabemos que desde quinto grado es importante aprender a manejarla, veremos la posibilidad de pedirles una calculadora, que no está incluida en esta lista para el ciclo 2017-2018”, dijo.

Consideró que la calculadora es una herramienta muy importante para las matemáticas, pero se hará de común acuerdo con los padres de familia y se verá la manera de que no sea un gasto oneroso.

La maestra Saavedra dijo que para el próximo ciclo escolar 2018-2019, que entrará en vigor el Nuevo Modelo Educativo, con los nuevos planes y programas de estudios, la lista de materiales educativos no cambiará mucho.

No cambiará mucho, porque justamente es lo básico que se necesitan los alumnos y procuraremos que no sea oneroso, más bien se verá del lado de los materiales que proporcionará la SEP”, apuntó.

Con relación al estudio del idioma inglés, materia que a partir del ciclo 2018-2019 también se impartirá como parte de las estrategias de enseñanza del Nuevo Modelo Educativo, apuntó que el diccionario inglés español, se proporcionará uno a todas las escuelas y que será como parte de su acervo bibliotecario.

Incluso indicó que desde el año pasado se inició con esta repartición en las escuelas. “Estamos proporcionando un diccionario de inglés, porque ese es un material que puede estar perfectamente bien en el aula y también como parte de las bibliotecas escolares, para que ellos lo puedan utilizar”, agregó.

En particular sobre la lista de útiles, dijo que se elabora en primera instancia por la edad de los niños y sobre lo que van a necesitar y les permita trabajar desde el primer día de clases.

Afirmó que para la Secretaría es muy importante que sean estos materiales un piso básico que no afecte la economía familiar, pues se considera que hay distintas posibilidades de los padres de familia para poder enfrentar el gasto que tienen al inicio del ciclo escolar.

Explicó que estos materiales educativos están inmersos en los planes y programas de estudios, donde se señala el tipo de aprendizaje, aptitudes y valores que tienen que formar en los niños, y cabe señalar que en el Programa de Estudios se consideran parámetros internacionales.

La lista con los materiales reflejan el contenido de los planes de estudios y lo que se hace es una propuesta pertinente y completa para atender de manera correcta los planes y programas de estudios”, afirmó.

Los aspectos que se toman en cuenta es la edad de los menores y enseñarlos no sólo en la parte académica sino formarlos en su carácter y responsabilidades que tienen que asumir.

Por ejemplo, a los niños de primero de primaria se les encargan cuadernos de cuadricula grande y que sean de lomo cosidos y tiene que ver por el uso que se le va a dar al material, “pensando en el uso didáctico de estos útiles escolares”.

En primer año están aprendiendo el trazo, las letras, están en el proceso de alfabetización inicial y ponemos lomo cosido porque los niños de ese grado escolar están aprendiendo a manipular los cuadernos”, explicó.

En cambio, a partir del tercer grado ya se les pide una cuadricula chica, se conserva el lomo cosido, pero a partir del cuarto grado los niños ya saben manejar un cuaderno profesional de cuadricula chica y ya no es necesario que tengan el lomo cosido que lo hace más fuerte.

En cuarto, quinto y sexto se les pide un juego de geometría los menores necesitan aprender a trazar y a manejar desde el compás hasta trazar ángulos y usar el transportador, y por esa razón se les solicita este tipo de material.

También se les requiere, por ejemplo, una marca textos, porque para cuarto una práctica importante de estudio que ellos tienen que ir aprendiendo y que en realidad se utiliza para toda la vida es aprender a marcar textos y tomar notas.

En preescolar no se establece una lista de materiales escolares como tal, porque ellos utilizan otro tipo de materiales como brochas, papeles de colores, distintos tipos de papel y colores, que de acuerdo con los padres de familia las educadoras son las que van solicitando lo que necesitan, el trabajo es más manual.

Finalmente, recordó que por ningún motivo el acceso al plantel educativo no está condicionado a cumplir con otros materiales para apoyar en el aseo e higiene de las escuelas como papel de baño, sevitoallas, jabones y líquidos para limpieza, ni tampoco cuotas que se fijen.

No son obligatorias, no las determina la federación, ni las autoridades educativas locales, las determina la escuela, es una decisión de la escuela, y por lo menos tendrían que hacer un acuerdo con los padres de familia, y no tendrían que condicionar absolutamente nada.

“Cuando uno lee la publicación de la lista de útiles y materiales autorizados queda claro que se refiere exclusivamente a útiles escolares para aquello que tiene que ver con el aprendizaje, no se piden otras cosas que se puede entender que se necesiten para tener un espacio limpio, pero que no hacen parte de su material educativo y siempre debe ser con el consentimiento de los padres de familia”, concluyó.