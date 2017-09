Guadalupe de la Cruz

*Carolina Monroy dice que su incursión al gabinete de Del Mazo

es especulación; “no me han invitado”, afirma.

Carolina Monroy del Mazo, diputada federal, dijo que sólo son rumores que haya sido invitada a ser parte del gabinete de Alfredo del Mazo como secretaria de Desarrollo Social, pero de ser así sería un honor formar parte del mismo.

“Soy un soldado del Estado de México y si me invitan a participar en el gabinete del próximo gobernador será un honor; sin embargo, no me han invitado, no me han dicho nada, sólo son rumores”.

Cabe mencionar que entre los nombres que se han manejado de manera extraoficial para integrar el gabinete del gobernador electo, Alfredo del Mazo Maza, entre ellos, se ha nombrado a la diputada federal, Carolina Monroy, como secretaria de Desarrollo Social.

Asimismo Monroy del Mazo, refirió que seguramente el gobierno entrante estará asumiendo los retos que estarán quedando, además de darles continuidad a todas las obras, acciones y programas sociales que son en beneficio de la población mexiquense.

“Con el nuevo cambio de gobierno también se dará oportunidad de mejorar algunas cosas que quedan pendientes, lo que sin duda será un reto, pues en una entidad tan grande poblacionalmente hablando y donde diariamente llegan cerca de mil personas de otras entidades, a las cuales, se les tiene que atender igual”.

La funcionaria federal indicó que el Estado de México enfrenta un asunto de migración y del crecimiento social, donde llegan personas básicamente del sur del país, “gente a la que se le tiene que atender en las mismas circunstancias que a los mexiquenses”.

Lo anterior fue expresado por la también legisladora después de la inauguración de una tienda LICONSA, misma que estará ubicada en el municipio de Chapultepec en beneficio de las familias que más lo necesitan.