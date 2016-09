Sexy y bella cincuentona

La actriz y productora mexicana Salma Hayek, nominada al Premio Oscar por su trabajo en “Frida”, y considerada una de las mujeres latinas más sensuales que ha triunfado en Hollywood, cumplió ayer viernes 50 años de vida.

El mes pasado, se anunció que la veracruzana protagonizará la nueva película del puertorriqueño Miguel Arteta, “Beatriz at dinner”, en la que compartirá créditos con Chloe Sevigny y Jay Duplass.

Además, se encuentran en postproducción las cintas Hitman’s bodyguard”, que filmó bajo la dirección de Patrick Hughes junto a Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Gary Oldman; “Drunks parents” de Fred Wolf que estelariza al lado de Alec Baldwin, y “How to be a latin lover”, la nueva película protagonizada y coproducida por su compatriota Eugenio Derbez.