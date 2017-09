“Si no tenemos el muro no hacemos nada”: Trump

* El muro debe ser parte del acuerdo migratorio para “dreamers”, sentenció.

Miami.- El presidente Donald Trump aseguró hoy a su llegada a Fort Myers, Florida, para constatar los inmensos daños causados por el huracán Irma, que los fondos para su plan del muro fronterizo con México deben formar parte del acuerdo migratorio para los “soñadores”.

“Si no tenemos el muro no hacemos nada”, afirmó el mandatario tajante, sin embargo dijo crecer que van a llegar “a un acuerdo” con los demócratas en ese sentido antes de seis meses, cuando se cumple su orden ejecutiva de eliminar el DACA, el programa que protege a cerca de 800 mil jóvenes indocumentados.

Con sus declaraciones, Trump dejó abierta la posibilidad de que la aprobación de fondos para el muro sea dentro del paquete de los “dreamers” o después, pero sostiene que tiene que haber un compromiso de los demócratas “en algún momento”.

“No pueden (los demócratas) obstruir el muro, el muro permanece vital”, insistió el mandatario a su llegada a Florida. Antes de viajar a Florida, Trump dijo a periodistas que “estamos bastante cerca” de tener un acuerdo con los demócratas y la participación de republicanos sobre los “dreamers”, pero aseguró que él mismo debe de tener “masiva seguridad fronteriza”.

Muy temprano el mandatario desmintió en Twitter que hubiera un acuerdo en principio con los líderes, el demócrata Charles Schumer y el republicano Paul Ryan que excluyera el muro, pero luego confirmó que “el muro vendrá después”.

El gobierno de Trump anunció el pasado 5 de septiembre el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados -de manera irregular- en la Infancia (DACA), que beneficia a más de 800 mil jóvenes, en su mayoría mexicanos, y dio al Congreso un plazo de seis meses para buscar una alternativa.

Trump llegó a Florida acompañado de su esposa Melania para constatar los daños causados por el huracán Irma, y fue recibido por el gobernador Rick Scott y el senador republicano por Florida, Marco Rubio.

En Fort Myers la pareja presidencial será informada -junto al vicepresidente Mike Pence- de los esfuerzos de recuperación. Luego los tres irán luego a la cercana ciudad de Naples a reunirse con víctimas.

La visita se presenta mientras cientos de miles de residentes que fueron evacuados antes de la llegada de Irma luchan por volver a sus hogares, un 40 por ciento de la población del estado no tiene luz y decenas de miles de trabajadores luchan por restablecer el fluido elétrico.

La muerte de ocho ancianos en un asilo en Hollywood debido a la falta de energía eléctrica ha hecho más dramática la situación, pues en la zona se registran temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y una sofocante humedad.

El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo estar “absolutamente descorazonado” al saber de la muerte de los ancianos, los cuales tenían entre 71 y 99 años de edad.

El huracán Irma, que tocó tierra como categoría 4 en los cayos y devastó la zona con al menos la cuarta parte de las casas destruidas, obligó a la evacuación de seis millones de residentes. Hasta el momento las víctimas mortales en Florida se cuentan en al menos 30.