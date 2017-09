Siguen las goleadas en Champions

* Real Madrid cumple con victoria de 3-0 sobre el APOEL; Manchester City arrasa 4-0

con el Feyenoord; Tottenham sorprende 3-1 al Borussia Dortmund.

El Real Madrid sin complicación cumplió en su debut de la Liga de Campeones de Europa 2017-2018, donde defiende el título, luego de vencer 3-0 al APOEL, que tiene entre sus filas al portero mexicano Raúl Gudiño.

El estadio Santiago Bernabéu vio la primera victoria del cuadro “merengue” de manera oficial, luego que en la Liga española despertó criticas tras firmar dos empates.

Contra un rival de menor envergadura, el Madrid tenía la obligación de ganar y lo hizo con lo suficiente, sin ser apabullante pero con la colaboración de su goleador Cristiano Ronaldo, quien en Liga de España sigue sancionado, pero hoy en Champions League pudo jugar.

“CR-7″ ayudó en el triunfo gracias un doblete, primero perforó la meta del holandés Boy Waterman a los 12 minutos y luego en el complemento por conducto de la vía penal, al 51.

El capitán Sergio Ramos colaboró en el marcador con un gol de chilena, al 61, para el 3-1 cumplidor del Real Madrid frente a un combativo conjunto chipriota que con sus argumentos trabajó para no ser aplastado y al frente poco exigió al costarricense Keylor Navas.

De este modo, el actual monarca y bicampeón de la Champions League sumó las tres primeras unidades en el Grupo H, mismas que el Tottenham que superó 3-1 al Borussia Dortmund, que se quedó sin puntos al igual que el APOEL.

El cancerbero jalisciense Raúl Gudiño apreció el partido en el Bernabéu sentado en el banco de suplentes, por lo que todavía no debuta con el club chipriota, al que llegó apenas para esta temporada prestado por el Porto.

Gudiño buscó la salida del equipo portugués para jugar en un conjunto de Primera División en el viejo continente, pero hasta ahora suma dos juegos como suplente por decisión del técnico Giorgios Donis.

***El club inglés Manchester City arrasó 4-0 con Feyenoord, actual campeón de Holanda, con lo cual consiguió su primera victoria en su arranque en la Liga de Campeones de Europa, en actividad del Grupo F.

Los goles de la victoria fueron obra del defensa inglés John Stones al minuto dos y al 63, el argentino Sergio “Kun” Agüero aumentó la ventaja al 10 y el brasileño Gabriel Jesús cerró la cuenta al 25.

Con este resultado, los ingleses obtuvieron tres puntos, mismos que los colocan en el primer sitio del Grupo F. En cambio, el cuadro holandés se ubica en el último sitio por su diferencia de goles negativa (-4).

El equipo dirigido por el español Josep Guardiola saltó al campo presionando desde la salida a los holandeses, lo cual generó que a tan sólo dos minutos de arrancar el partido lograran la ventaja.

Manchester City continuó el partido con la posesión del balón y generó constantes jugadas de peligro que fueron decisivas, principalmente en el primer tiempo, para obtener una ventaja imposible de igualar para los locales.

El arbitraje estuvo a cargo del polaco Szymon Marciniak, quien amonestó a Jeremiah St. Juste, Michiel Kramer, Tonny Vilhena y a Eric Botteghin por parte de los locales. Kevin De Bruyne fue el único que vio el cartón amarillo por parte del City.

Alineaciones:

Feyenoord (HOL).- Brad Jones, Jeremiah St. Juste, Jan-Arie Van der Heijden, Miquel Nelom, Eric Botteghin, Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena, Sofyan Amrabat (Sam Larsson,78), Jean-Paul Boetius, Steven Berghuis (Jens Toornstra, 46), Michiel Kramer (Dylan Vente, 71). DT Giovanni van Bronckhorst (HOL).

Manchester City (ING).- Ederson Moraes, Kyle Walker, John Stones, Benjamin Mendy, Nicolás Otamendi, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, David Silva (Fabian Delph, 67), Fernandinho (Leroy Sané, 72), Sergio Agüero (Raheem Sterling, 60), Gabriel Jesús. DT Josep Guardiola (ESP).

***En partido correspondiente al Grupo H de la Champions League, el club de futbol Tottenham venció con polémico 3-1 al Borussia Dortmund de Alemania en Wembley, tras un gol mal anulado al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.

Por los locales marcaron el sudcoreano Son Heung-Min, al minuto cuatro, y el inglés Harry Kane al 15 y al 60; del Dortmund, el ucraniano Andriy Yarmolenko, al minuto 11, hizo el 1-1 momentáneo.

Con este resultado, Tottenham se ubica en la segunda posición, detrás del español Real Madrid que goleó al APOEL de Chipre 3-0. Por su parte, Borussia Dortmund es tercero del grupo.

Tottenham saltó al terreno de juego con contundencia y efectividad. En sus primeras dos oportunidades en el primer cuarto del partido, no perdonaron frente al marco de Roman Burki y obtuvieron una ventaja de 2-1.

La polémica apareció en el segundo tiempo, cuando Aubameyang anotó un gol, el cual no fue válido porque el abanderado marcó un inexistente fuera de lugar del africano. Este tanto hubiese significado el 2-2 momentáneo; minutos después, Kane marcó el 3-1 definitivo.

El arbitraje estuvo a cargo del italiano Gianluca Rocchi, quien expulsó por doble amarilla al belga Jan Vertonghen al minuto 90. Los amonestados fueron Eric Dier y Vertonghen por parte del local; del visitante, Jeremy Toljan y Gonzalo Castro.