* Gobierno estatal ratifica que existe legalidad y coordinación electoral.

* Intervención de la autoridad sólo a petición de candidatos o partidos.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

El secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga, minimizó las agresiones que la candidata del Partido de Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, denunció en contra de su equipo de campaña este fin de semana, aunque ofreció seguridad especial a todos los contendientes que así lo requieran en las próximos días.

A una semana de iniciado el proceso para renovar la gubernatura del Estado de México, Manzur Quiroga dijo no ver necesidad de implementar un operativo especial, pues han sido hechos menores los denunciados por los actores en la contienda.

Desconoció que Vázquez Mota haya presentando alguna denuncia por las supuestas agresiones en contra de Acción Nacional, pero -indicó- de existir responsables, ésta servirá para que las autoridades apliquen la ley.

“Yo lo único que le digo a la candidata Josefina que denuncie, que si hay una denuncia nosotros estamos listos para atenderlo, el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas es el más interesado en que la elección del 4 de junio se realice en paz”, aclaró.

El encargado de la política interna de la entidad, Manzur Quiroga, precisó que ninguno de los siete candidatos ha pedido seguridad especial, pero estaría en la disposición de brindar ésta a favor de los participantes en la elección y de los votantes.

“Sin incidentes; yo he sido candidato dos veces, como ustedes saben, y bueno, desde mi punto de vista hasta hoy son incidentes menores y espero que así siga”, recalcó.

Cabe recordar que este domingo la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, denunció actos de violencia y desalojo irregular por parte de autoridades y particulares para realizar las actividades para la promoción del voto, donde incluso en un caso derivó en una queja ante el Ministerio Público, a una semana de haber iniciado las campañas electorales a gobernador.

Por una parte, fue la delegada de la Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez, que al acudir a Tlalnepantla fue víctima de agresiones por parte de un varón en un mercado, quien la corrió de éste, ya que -dijo- estaban prohibidos los actos proselitistas. Mientras que en Tultitlán, parte del equipo de campaña del PAN no pudo realizar una función de lucha libre al presentar únicamente un documento de solicitud que derivó en la presencia de la Fuerza pública.