Sin prisa para cerrar revancha “Canelo”-Golovkin

*En enero empezarán negociaciones para siguiente pelea del boxeador mexicano,

aunque la prioridad es pelear con el kazajo, indicó Óscar de la Hoya.

Medellín, Col.- Todavía sin negociaciones para el posible desempate entre Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, el promotor Óscar de la Hoya aseguró que se abren nuevas opciones para el mexicano.

Aunque aseveró que el principal objetivo del “Canelo” es medirse con Golovkin, De la Hoya comentó que esperará lo que ocurra en diciembre con las peleas del británico Billy Joe Saunders y el canadiense David Lemieux, y en noviembre con el británico Daniel Jacobs.

“Este año va a pelear Lemieux con Saunders, la voy a ver en Canadá, va a pelear Jacobs en 160 libras, primero quiero ver qué es lo que va a suceder, quién va a ganar”, dijo en esta ciudad colombiana, donde se realiza la 96 Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Dejó en claro que después de esas peleas y de las fiestas de fin de año será cuando inicien las negociaciones para la siguiente pelea de Saúl, tanto rival como sede, con lo cual descartó por completo que ya existan pláticas para el desempate.

“No, para nada (ha habido acercamientos), yo creo que es muy temprano para empezar a hablar, yo le he dado instrucciones a mi presidente Eric Gómez de que después de las fiestas vamos a empezar a negociar, por el momento ‘Canelo’ está entrenando, se está manteniendo y obviamente es la pelea que él quiere”.

En busca de darle a la gente las peleas que quieren ver, comentó que la afición quiere ver a “Canelo” con Golovkin, con Jacobs y hasta con Lemieux, y reiteró que esperarán para iniciar las negociaciones.

“Esas negociaciones toman mucho tiempo y no son fáciles, pero creo que después de la pelea con Saunders y Lemieux vamos a pensarlo y juntarnos como equipo, pensar qué es lo que queremos”.

Tras manifestar que los números del pago por evento de la “Canelo-Golovkin” siguen entrando, pero que está entre las cinco que más dinero han recaudado en la historia, destacó la calidad del tapatío y sus logros con apenas 27 años.

“Está muy joven, a él le faltan 10 años más quizás, está llevando una trayectoria muy ambiciosa, de eso se trata, para ser grande tienes que pelear con todos los grandes, es lo que está haciendo a los 27 años”, y no dudó que de pelear en México llenaría el Azteca.

“Depende todo en ‘Canelo’ (pelear en México) y de la gente, del público, yo me lo puedo imaginar llenando un estadio Azteca fácil, porque tanta gente lo quiere en México y en todo el mundo, eso depende de las peleas que se van a dar en 2018″, señaló.