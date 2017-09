Sofía Castro busca forjar su carrera en Hollywood

* Concluye rodaje de su primer filme, “Monster party” en la que comparte

créditos con Sam Strike, Virginia Gardner, Lance Reddick y Diego Boneta.

México.- La actriz mexicana Sofía Castro informó que recién concluyó, en Los Ángeles, el rodaje de la película “Monster party” en la que comparte créditos con Sam Strike, Virginia Gardner, Brandon Micheal y su compatriota Diego Boneta.

Interpreta a “Becca”, uno de los personajes secundarios de la cinta que representa su ingreso a Hollywood.

“La película se estrenará en febrero del año que viene. No puedo decir mucho de mi participación, sólo el título, pero cuando pueda hablar les daré más detalles. La filmé en Los Ángeles y es completamente en inglés”, comentó a la prensa al ser una de las invitadas en el Fashion Fest.

A sus 20 años, Sofía Castro adelantó que continuará radicando en Los Ángeles donde, asegura, ha tenido mucha suerte.

“Allá sigo estudiando y viendo qué proyecto sale. He tenido muy buena suerte porque fue mi primer ‘casting’, luego viene el ‘callback’ y si te quedas, te quedas después de un largo proceso. Es ir a aprender y la verdad no lo esperaba, pero salió y estoy muy feliz. Mi vida allá fue mucho mejor de lo que esperaba, con amigos, la escuela, estoy súper contenta”, concluyó.

“Monster party” es un filme de terror dirigido por Chris von Hoffmann y en él también actúan Erin Moriarty, Robin Tunney, Julian McMahon, Kian Lawley y Lance Reddick, quien ha participado en películas y series como “Fringe”, “The Wire”, “Otro día para matar” y “The Guest”, entre otras.

La historia sigue a tres ladrones adolescentes que se infiltran en una cena al interior de una mansión, sin darse cuenta de que está secuestrada.