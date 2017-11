Sofía Castro hace sus “pininos” en Hollywood

*En febrero se estrenará su primera película en inglés “Monster Party”.

México.- La actriz mexicana Sofía Castro aseguró que continúa tocando las puertas de Hollywood sin descartar su regreso a México, y que será en febrero próximo cuando se estrene su primera película en inglés “Monster Party”, en la que comparte crédito con Lance Reddick.

Aunque no se trata de un protagónico, la hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro señaló que es su entrada a la industria hollywoodense. “Estoy muy contenta y para mí es un logro muy grande”, expresó visiblemente emocionada.

Respecto a las diferencias de filmar en Estados Unidos y México, sostuvo que más allá del país, cada director y cada producción tiene una manera de trabajar particularmente.

En charla con los medios, la actriz de tan sólo 20 años de edad mencionó que si bien se encuentra estudiando en Los Ángeles y haciendo “castings”, no descarta la posibilidad de trabajar en México como antes lo ha hecho, incluso con su padre.

Castro viajó a México para asistir a la gala que organizaron Eva Longoria y Maluma para continuar recaudando fondos a beneficio de los damnificados por los sismos de septiembre pasado y aprovechó la oportunidad para instar a continuar apoyando a quienes más lo necesitan.

“No es sólo un mes sino demasiados meses para que se pueda reconstruir. México demostró que es muy fuerte y que nunca nos dejamos vencer bajo ninguna adversidad”, compartió la actriz.

Durante la contingencia, Sofía Castro viajó desde Los Ángeles a la Ciudad de México para sumarse a las brigadas en los centros de acopio y aseguró que no parará de ir y venir hasta que “México esté de pie”.