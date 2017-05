Son actos de miedo: Obrador

* Líder de Morena respalda y defiende, por sobre todo, a su candidata Delfina Gómez.

Guillermo GUADARRAMA

Ante el silencio de la candidata a gobernadora de Morena, Delfina Gómez Álvarez, fue su dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador el que tuvo que salir al paso de las nuevas acusaciones de corrupción y dar respuesta en el sentido de que su abanderada mexiquense es leal, limpia y transparente.

Desde el municipio de Metepec, donde acompañó a Delfina a su evento de campaña, López Obrador aseguró que no se trata más que de una difamación planeada por los priístas y que es Carlos Salinas de Gortari quien se encuentra atrás de estas declaraciones.

Cabe destacar que el Frente Amplio de Texcoco levantó este martes una demanda en contra de la candidata de Morena y el presidente municipal de esta localidad donde la acusan de los supuestos desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito y el mal uso del servicio público.

«Que no les manden a preguntar eso», respondió López Obrador asegurando que estas acusaciones son falsas y sin fundamentos, por lo que comentó que son actos de miedo por parte de los partidos contrarios.

«Lamento que muchos medios de información del Estado de México y alrededor del país están al servicio de la mafia del poder», aseveró el dirigente nacional de Morena en entrevista ante las denuncias levantadas por el Frente Amplio de Texcoco.

De igual forma comentó que no hay motivos con los que se justifiquen estas denuncias que se están levantando pero que se está difamando en contra de Morena debido al miedo que se tiene por que sean sacados del poder.

Por su parte, Delfina Gómez Álvarez se abstuvo de comentar al respecto y sobre algún otro tema en específico.