Soy consecuencia de la división en el PAN

* Asegura Margarita Zavala.

Margarita Zavala descartó ser la causa de la división del Partido Acción Nacional (PAN), sino el efecto o consecuencia de la misma, porque desde ese instituto político se controlan todos los órganos de partido “y eso no permite ni la renovación ciudadana ni la toma de decisiones”.

Aseguró que luego de 32 años de militancia en el partido blanquiazul, y dos años de pedir reglas claras en el mismo, es tiempo de dejar de hablar de Ricardo Anaya.

En entrevista con Carlos Loret, en el programa Despierta, indicó que aunque una opción era asumir un papel de víctima ante la división interna de Acción Nacional, tomó la alternativa de seguir adelante a través de su renuncia al blanquiazul.

La exdiputada federal consideró que cuenta con la estructura necesaria para ser aspirante independiente a la Presidencia de la República, trabajando contra la estructura de un partido “que me obstaculizaba mucho; al contrario me siento liberada”.

Consideró que el PAN debió impulsar a quienes estaban en mejores condiciones de competir y con su renuncia “yo gano cuando veo a los ciudadanos y cuando me libero de una estructura que no deja pasar a los ciudadanos”.

Resaltó que no será fácil luchar contra una estructura que tiene dinero público, que tiene poder y cooptados los órganos de decisión, como Acción Nacional, “así como lo tiene su dirigente nacional, Ricardo Anaya”.

Señaló que al haber varias candidaturas independientes no se beneficia a un partido, pues lo que un país requiere son alternativas claras, “en una de esas es mucho más clara que la que tiene el propio PAN”, porque lo que necesitan los ciudadanos es experiencia y claridad de las ideas.

Descartó pedir a su familia, sobre todo a su esposo, el expresidente Felipe Calderón, renunciar a su militancia panista, porque ésa será una decisión personal.

Dijo que se va del PAN con mucha gratitud por la comprensión de muchos militantes, de exgobernadores, de los cuales algunos la acompañan en su decisión de buscar la Presidencia de manera independiente, “porque estamos viendo lo que está pasando” en el partido.

Por separado, en entrevista con Óscar Mario Beteta, para Grupo Fórmula, indicó que hizo todo para ser abanderada de Partido Acción Nacional, y para dejarlo intervino un elemento de dignidad.