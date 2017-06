Guillermo GUADARRAMA

*Llama candidata de Morena a defensa de lo que

considera su triunfo, pero sin alterar el orden.

Tras los resultados preliminares de la jornada electoral rumbo a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, dijo que no está en sus planes efectuar una toma de calles en esta entidad.

Argumentó que defenderá los votos y que aunque hasta el momento es muy pronto para calificar de fraudulento el proceso electoral 2017, en caso de ser así, no lo hará a través de acciones que afecten a la ciudadanía, por lo que descartó manifestar su inconformidad en las calles.

Comentó que para poder tomar cartas en el asunto, se tendrá que esperar hasta el próximo miércoles cuando se dé a conocer de manera oficial el resultado de estas elecciones para gobernador del Estado de México.

«Soy institucional. No va a haber toma de calles, no va a haber acciones que afecten a la ciudadanía, no estamos en esa intención», dijo Delfina Gómez.

Por otra parte, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador comentó que se debe de efectuar el conteo de los votos «casilla por casilla».

Lo anterior debido a que -dijo Lopez Obrador- los resultados del PREP que se han dado hasta el momento, no coinciden con lo que está plasmado en las actas.

Cabe destacar que se han presentado las supuestas actas de las casillas con votos a favor del partido Morena, mismos que en las estadísticas del PREP no se ven reflejadas de la misma manera, ya que tienen menos votos de los que se muestran en las actas.

«Vamos a tener todas las actas. Hay muchos votos nulos, la supuesta ventaja del PRI es menor que el número de votos nulos, estamos hablando de que hay más de tres por ciento de votos nulos, ya esto amerita la revisión casilla por casilla».