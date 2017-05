Suma MORENA más ex militantes de partidos rivales

POR Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

Una nueva desbanda de ex políticos canalizó el Partido de Movimiento Regeneración (MORENA) y su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, adhesión con el cual busca apuntalar el proyecto y ganar el 4 de junio.

Este integración a MORENA se da por parte de ex alcaldes, ex diputados federales y estatales, así como ex candidatos a algún puesto de elección popular por parte del PRI, PRD y PAN.

El anuncio lo encabezó el coordinador de campaña de Gómez Álvarez, Francisco Vázquez y el representante ante la autoridad electoral, Ricardo Moreno Bastida.

