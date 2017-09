Suman casi 300 víctimas

México.- Autoridades de Protección Civil informaron que se tiene un saldo preliminar de casi 300 personas fallecidas en los estados afectados por el sismo de magnitud 7.1 registrado el martes y que las labores de rescate de sobrevivientes no se detendrá.

Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó en entrevista con Denis Maerker que la lluvia que por momentos cayó anoche en la Ciudad de México no detuvo ni detendrá las labores de rescate, pues la prioridad es salvar más vidas y trabajar toda la noche.

Indicó que en la colonia Condesa no se ha restablecido el servicio de energía eléctrica y gas, para no generar alguna situación de dificultades en aquellos lugares donde se mantiene las labores de rescate de víctimas.

Puente Espinosa precisó que se realizan trabajos de reparación y cierre de algunas válvulas de gas en esa zona, para evitar una posible tragedia dado que aún se percibe el olor.

Sobre la situación del Plaza Condesa, indicó que ese edificio, al igual que varios que fueron dañados por el terremoto, deberán ser revisados por autoridades de Protección Civil, situación que tardará algunos días dado que la prioridad, insistió, es buscar con vida más personas debajo de los escombros. Finalmente expuso que la cifra se encuentra en constante modificación, ya que aún se realizan los trabajos de rescate y remoción de escombros.