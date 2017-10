Taylor Swift encabeza nominaciones a MTV EMA

México.- La cantante de pop Taylor Swift lidera con seis, las nominaciones a los Premios MTV EMA 2017, en las categorías de Mejor Artista, Mejor Artista Pop, Mejor Video, Mejores Fans, Mejor Look y Mejor Presentación en EUA, seguida por Shawn Mendes, con cinco postulaciones.

En un comunicado, MTV indicó que estos premios son la celebración musical más grande a la música internacional, en donde las categorías locales latinoamericanas no se pueden quedar atrás.

En la categoría a Mejor Artista Latinoamérica Norte compiten Cafe Tacvba, Caloncho, Mon Laferte, Natalia Lafourcade y Sofia Reyes; mientras que al Mejor Artista Latinoamérica Sur están nominados Airbag, Carajo, Indios, Lali y Oriana.

En los MTV EMA, el género urbano se impone con el Mejor Artista Centroamérica, con J Balvin, Maluma, Piso 21 y Sebastián Yatra, además de Morat; mientras que el remix de “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber, se postuló como Mejor Canción.

En esa misma categoría compiten los temas “Rockabye”, de Clean Bandit; “Wild Thoughts”, de DJ Khaled; There’s nothing holding me back”, de Shawn Mendes y “Shape of you”, de Ed Sheeran.

Justo este último cantautor, tiene otras tres nominaciones, entre ellas a Mejor Artista, al igual que Kendrick Lamar, con quien compite en esta misma categoría, al lado de Ariana Grande, Miley Cyrus, Shawn Mendes y Taylor Swift.

En tanto, en la categoría de Mejor Artista Pop se ubican: Coldplay, Foo Fighters, Royal Blood, The Killers y U2; y en Mejor Artista Alternativo están Imagine Dragons, Lana Del Rey, Lorde, The xx, y Thirty Seconds To Mars.

Los Premios, conducidos por la cantante Rita Ora, serán transmitidos en vivo, desde la SSE Arena de Londres, el domingo 12 de noviembre.