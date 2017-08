Tercera será la vencida: Obrador

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*Promete López Obrador

que no habrá cuarta ni quinta

candidatura presidencial.

*Presidente de Morena

encabeza en Toluca Reunión

Plenaria de diputados federales.

A dos semanas de iniciar la elección a la presidencia de la República que tendrá su justa el 1 de julio del 2018, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador aclaró no será candidato eterno a los integrantes del partido, por lo que “la tercera es la vencida, la cuarta no, ni la quinta”, prometió.

En Metepec, encabezó la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del Congreso de la Unión de Morena, espacio en el que opinó México es débil en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Sistema Anticorrupción es otra simulación en materia de transparencia.

Ante militantes, el aspirante presidencial, López Obrador advirtió que de cara a los comicios del 2018, se aplica seriamente porque es ir a “Palacio o a Palenque”, meta que de lograrla -dijo- trabajará arduamente para transformar al país.

“Yo me estoy aplicando a fondo pero no voy a estar de candidato eternamente… es a Palacio, aplicándonos a fondo en seis años para transformar al país o a Palenque (Finca La Chingada), así es. La tercera es la vencida, la cuarta no, ni la quinta”, expresó.

Desde la entidad mexiquense, considerado bastión priísta, AMLO vio con actitud triunfalista, que Morena en sus primeros años de vida institucional hoy se ubica en el primer lugar de las preferencias electorales.

Fustigó la actividad de los partidos tradicionales al estar relacionados con el viejo régimen de poder y pidió a los diputados federales continuar bajo rectitud y congruencia desde su facultad legislativa.

“Lo que ustedes hicieron nos permitió demostrar que no somos iguales, fue una gran contribución al movimiento, ahora se sabe que Morena está en primer lugar en las preferencias electorales, es un fenómeno, el PRI tiene 88 años de haberse fundado el PAN 78 años, Morena va tres años y va en primer lugar”, resaltó.

TLC y Sistema Anticorrupción

En entrevista, el aspirante presidencial, López Obrador opinó que en la renegociación del TLC, el gobierno de México es débil, por lo que ve que fracase en los trabajos de análisis con Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá.

Ratificó su postura de que la nación aborte las mesas de trabajo con Norteamérica y la nación de la hoja de maple, y aplace éstas una vez concluida la elección presidencial.

“Cada vez que quieren disimular que quieren combatir la corrupción hacen un instituto costoso como el de Transparencia cuesta mil millones y nunca ha hecho una denuncia por corrupción”, comentó.

Sobre el Sistema Anticorrupción, vio negativo la creación de otro instituto, el cual dijo servirá de simulación al no abonar al combate a la corrupción y el ejercicio de rendición de cuentas y transparencia.

Recordó que los anteriores gobiernos crearon el Instituto de Transparencia en el que se han invertido recursos importantes, sin existir avances.

En la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, el Grupo Parlamentario perfiló su agenda la cual se basará en la revisión del presupuesto del 2018, la revisión del subejercicio de los recursos de este año y el tema de seguridad.

Asimismo, se confirmó la adhesión de los diputados del PRD Jesús Valencia, Alberto Churintzio, Karina Barón, Ana Leticia Carrera, Carlos Hernández Mirón y Javier García hacia la bancada de Morena en la Legislatura federal.