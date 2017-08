* Proceso para candidato de Frente Amplio

debe ser muy estricto: Gil Zuarth.

El senador Roberto Gil Zuarth aseguró que el proceso para elegir al candidato para el Frente Amplio Democrático entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene “pedigrí” y sólo algunos tienen cabida.

“El Frente está medio cerrado, tiene una especie de “pedigrí”, solamente algunos aspirantes tienen cabida; el Frente define las reglas para la decisión y elección de sus candidatos y si en eso uno tiene cabida pues habría que valorar”, dijo al ser cuestionado sobre si estaría interesado en participar como aspirante.

Subrayó que “el Frente ya tiene nombres y apellidos de candidatos, las posiciones de los centrales, hay una suerte de preconfiguración de posibilidades donde uno tiene espacio o no. Yo no he tomado una decisión personal sobre alguna candidatura”.

En entrevista con los medios, aclaró que su carrera es de competir y tratar de ganar y luego a tener una responsabilidad pública, por lo que todavía no ha decidido retirarse de la política.

Señaló que no se sabe si el candidato será perredista para la capital y panista para la Presidencia o al revés, se está barajando que el Partido Acción Nacional (PAN) no encabece el frente a nivel nacional, “es una cosa que no especulo sino que está ya señalado”.

El legislador enfatizó que su partido debe estar preparado para que no haya Frente y eso implica tener cuadros políticos para competir con un proyecto que pueda ser presentado ante los electores y con capacidad de decisión y voluntad por convencer.

Advirtió que los que pierden son los ciudadanos que no tienen opciones, no solamente en la ciudad, sino en el país, y precisó que se está llegando a un extremo, en donde se tendrá que decidir entre una mala opción y otra peor.

Gil Zuarth consideró que la democracia se trata de poner a competir opciones, por lo que el PAN debe estar preparado para actuar con frente o sin él.

“Habrá que ver en qué condiciones el PAN acompañaría una candidatura con el PRD en la Ciudad de México, cuando los ciudadanos quieren un cambio, es algo que cuesta trabajo conciliar y qué va a pasar con la candidatura presidencial”, indicó.

Lo anterior tiene que ver con el carácter privado en que se está construyendo el Frente “sin la apertura suficiente para saber a los que tenemos responsabilidades en el partido hacia dónde vamos y con quién vamos”, puntualizó.