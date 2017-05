Tigres, más grande que Chivas y América: Juninho

*Lo tenemos todo, títulos, afición y en la última década

somos el equipo más ganador, expresó el defensa felino.

Monterrey.- El defensa de los Tigres de la UANL, Juninho, dejó en claro que Tigres es un club más grande que Guadalajara y los superarán en el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura 2017.

Sobre sí son más grandes equipos como las Chivas y América, expresó que no, “Tigres es más grande por lo que ha hecho. No los veo más grandes que Tigres, la verdad no sé qué ocupa un equipo para ser grande, títulos, afición, todo lo tenemos nosotros y en la última década somos el equipo más ganador”.

“Tigres tiene todo y lo ha demostrado con resultados, con números, entonces son equipos importantes de México y Tigres es del que más se habla del futbol mexicano ahora”, subrayó. Manifestó que platico con compañeros de Brasil y en Sudamérica se habla del futbol mexicano por Tigres, “entonces el equipo está entre los grandes, por supuesto, si no es que el más grande de México”.

Del partido de vuelta de la final del presente certamen del futbol mexicano, Juninho expresó sin duda los felinos tienen posibilidades de superar a Chivas como visitantes para obtener el bicampeonato.

Añadió que tras conseguir el empate de dos anotaciones en el cotejo de ida en los últimos minutos, el plantel está bien anímicamente.

“Ilusionados con todo, fue un partido bueno, Chivas se encontró con dos goles y luego jugó a la defensiva”.

Apuntó que es un equipo muy fuerte, que les complicó un poco, pero no bajaron los brazos y lograron el empate, “tenemos todas las posibilidades de conseguir el título”.

Juninho resaltó el desempeño del francés André-Pierre Gignac y esperan siga en el mismo sentido en el cotejo de vuelta para que Tigres obtenga el campeonato.