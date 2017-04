Todo cambiará el 4 de junio: Josefina

POR: ISABEL BLANCAS Z.

Después del debate del lunes por la noche Josefina Vázquez Mota, candidata a la gubernatura mexiquense, dijo estar más que convencida de que después del 4 de junio la historia del Estado de México será diferente y que comenzará a escribirse una nueva sin corrupción, de empleo, seguridad, de educación y de servicios de salud de calidad.

“Los mexiquenses estamos hartos de vivir con miedo, de los asaltos en el transporte público, de no poder caminar por las calles de este maravilloso estado sin sentir temor. El debate de anoche sirvió para contrastar las propuestas que tenemos los diferentes candidatos y, así me lo han expresado los mexiquenses, la que va al fondo de los problemas del Estado de México es la que les he presentado, porque voy a crear un millón de empleos. Llegó el momento de ponerle fin a las injusticias”.

La candidata del PAN dijo que el debate dejó en claro quién es quién en esta contienda. Por una parte, que el candidato del PRI representa lo de siempre y a las mismas familias de siempre, a esos gobiernos que con sus excesos han convertido a la entidad en el primer lugar en inseguridad, corrupción, feminicidios y de generación de pobreza, y que la candidata de Morena es incongruente cuando habla de honestidad y honradez.