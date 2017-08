Todo listo para quinto ciclo del Circuito Indio

*La Lupita, Liquits, JotDog y San Pascualito Rey,

forman parte del “tour” que incluye a la ciudad de Toluca.

México.- La Lupita, Liquits, JotDog, San Pascualito Rey, Tropikal Forever, Camilo VII y Charlie Rodd son algunas de las bandas que forman parte de la gira de conciertos Circuito Indio, que del 31 de agosto al 23 de septiembre realizará su quinto ciclo.

Rey Pila, San Juan Project y Triángulo del Amor Bizarro son otras de las alineaciones que forman parte de este “tour” que llegará a diversas plazas tanto en la Ciudad de México como en otros puntos del país, se informó a los medios.

Cuernavaca (Morelos), Oaxaca, Puebla, Pachuca (Hidalgo), Texcoco (Estado de México), San Luis Potosí, León (Guanajuato), Querétaro, Toluca (Estado de México), Morelia (Michoacán) y Guadalajara (Jalisco) son los otros destinos que completan la lista.

María Barracuda, integrante del dúo JotDog, comentó en entrevista con Notimex que le parece acertado estar tocando de ciudad en ciudad y viajar por la República Mexicana en un camión con compañeros, amigos músicos.

“Es como el romanticismo del rock con el que empezabas, en el que tocabas en lugares pequeños, me parece súper divertido, ahora somos independientes y estamos haciendo nada más lo que nos gusta, esto fue una de las cosas que nos llamó la atención y queremos retomar la música por las razones correctas”, declaró.

Por su parte, los integrantes del grupo Tropikal Forever destacaron que gracias a este circuito tendrán exposición en muchos foros, que no alcanzarían de otra manera, algo que agradecen.

El grupo Rey Pila puntualizó que será la primera vez que toque en México tan intenso y con tanta frecuencia a lo largo de este mes, ya que piensa que no es tan fácil estar tocando casi diario en el país.

Mientras tanto, Manuel “Coe”, vocalista de Camilo VII, dijo que está contento de que se les tomara en cuenta, porque indica que son una banda prácticamente nueva que se ha sumado a un cartel con bandas consolidadas y de mucha trayectoria.

“Eso nos da mucha alegría y responsabilidad de hacer las cosas más profesional, tener una visión y panorama mejor para la gente”, concluyó”.