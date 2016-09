Todos a bailar en el 1er Non Stop Ska!

* 27 bandas nacionales e internacionales harán rebotar

el Palacio de los Deportes el próximo 15 de octubre.

México.- Este año se llevará a cabo el primer Non Stop Ska! Music Festival de la Ciudad de México, el 15 de octubre, en el Palacio de los Deportes, con lo mejor de las escenas nacional e internacional de este género.

En conferencia de prensa en el foro Plaza Condesa, el representante de OCESA, Andrés Sánchez, destacó que esta edición marcará el inicio de un festejo anual para impulsar el Ska que se hace en el país.

“Tenemos diversas propuestas musicales masivas, el Vive Latino y el Corona Festival, pero ya era tiempo de tener un festival de Ska para los amantes de este género, aunque debo decir que éste encuentro no competirá con otro festival”.

Subrayó que serán 12 horas de música continua con exponentes de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Argentina y México, como The Selector, The Skatalites, Los Skarnales, The Toaster, Voodo Glow Skulls, Los Furios, Hugo Lobo, Los Pies Negros y La Milixia.

Así como Inspector, Tijuana No!, Los De Abajo, La Tremenda Korte, Sekta Core, Karamelo Santo, Los Elefantes, Los Aguas Aguas, Capone, Boxer, La Royal Club, Out of Control Army, Súper Dupper, Supersónicos Ska, Mad Caddies y Richie Ramone, este último ex baterista de la banda de punk rock, The Ramones.

Andrés Sánchez precisó que el boleto tendrá un costo de 400 pesos general, precio por el que los amantes del Ska disfrutarán de 27 bandas de rock nacionales e internacionales.

“El costo garantizará la diversión de los más de 10 mil asistentes que esperamos ese día; el público encontrará tres escenarios con propuestas alternativas, proyección de películas, una producción de primer nivel con infraestructura de vanguardia en luz y sonido”.

Durante la conferencia, Andrés Sánchez puntualizó que será un festival romántico: “En México existen las condiciones ideales para que este festival se convierta en un referente de la cultura Ska en el país”. Detalló que por este festival pasarán todas las tendencias y estilos del ska, el ska punk y el ska jazz, entre otros.