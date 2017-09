Toluca desamparada

Guillermo GUADARRAMA

*Admite comuna que capital mexiquense

no está preparada ante desastres naturales.

Durante la septuagésima tercera sesión ordinaria de cabildo en el ayuntamiento de Toluca, síndicos, regidores y el mismo alcalde Fernando Zamora Morales coincidieron en la idea de que el municipio no se encuentra preparado para actuar ante cualquier tipo de fenómeno natural.

Lo anterior, debido a la serie de irregularidades presentadas durante el sismo del pasado 19 de septiembre.

Desde la falta de una alerta sísmica en el municipio, hasta el caso omiso a las indicaciones correspondientes ante el sismo fueron puntos que dejaron de qué hablar entre los servidores públicos del ayuntamiento de Toluca.

Propusieron efectuar simulacros con mayor frecuencia para que la sociedad esté consiente de la forma de actuar ante un fenómeno de esta naturaleza.

Los regidores agradecieron el actuar de la sociedad a la postre de este sismo, recalcando que hace falta poner orden en tanto al tema de alarmas y medidas de seguridad, así como difundir las medidas preventivas en casos como estos.

El presidente Fernando Zamora comentó que durante el sismo se contó con gente encargada de poner orden a través de bocinas, sin embargo, la misma sociedad hacía caso omiso a las indicaciones, por lo que se debe de generar una cultura de orden.

En cuanto al tema de los derrumbes derivado del sismo, el alcalde aseguró que se cambiara –como cada dos años- el reglamento de construcciones, para garantizar que éstas no puedan ser dañadas con facilidad.

Los daños sufridos en algunas zonas del municipio serán apoyados a través de los fondos estatales para casos como estos de desastres, no obstante, el alcalde dijo que también buscará la manera de apoyar a los hogares de su municipio.