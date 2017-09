Toluca va por la diablura ante Pumas

* El cuadro escarlata buscará agravar la crisis del conjunto universitario.

* León pretende tercer triunfo en fila a costa de América.

* Pachuca necesitado de ganar ante el invicto Cruz Azul.

El equipo de Toluca quiere seguir fuerte en casa cuando reciba a unos Pumas de la UNAM que necesitan ver la luz al final del túnel, en juego de la undécima jornada del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Ambas escuadras se enfrentarán el miércoles en el estadio Nemesio Diez a las 21:00 horas, con labor arbitral de Marco Ortiz.

Más allá de que en su último duelo los “Diablos Rojos” sacaron las tres unidades, la realidad es que las formas siguen sin ser convincentes ya que cerca estuvieron de perder una ventaja de tres goles, algo que no sucedió gracias a su portero Luis García, que detuvo un penal.

El técnico argentino, Hernán Cristante, ha conformado un equipo que puede darle pelea casi a cualquiera, pero sin ser del todo sólido y ese es un problema que acarrea desde que lo tomó, y que de no resolverlo será complicado que alcance el título en el año de su centenario. Los mexiquenses, que tienen 16 unidades, han ganado cinco de los 10 más recientes duelos en casa frente a los capitalinos, por dos derrotas y tres empates.

Mientras que los “auriazules” en verdad atraviesan por una de sus peores crisis de los últimos años y que pese a los cambios que han hecho han sido incapaces de encontrar la fórmula para empezar a salir de ella.

A pesar de que en su duelo más reciente lograron el empate como visitantes frente a Guadalajara, su desempeño estuvo lejos de merecer algo más y el panorama luce muy complicado para ellos. Los universitarios, que sólo han sido capaces de sumar siete puntos, tienen tres victorias en los últimos 10 cotejos ante los “escarlatas” disputados en cualquier campo, por seis “descalabros” y una igualada.

***En busca de su tercer triunfo en fila y el segundo en casa, el León le hará los honores al América, que quiere hacer valer su condición de mejor visitante, en partido de la fecha 11 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

La cancha del estadio Nou Camp será el sitio donde estos equipos se verán las caras a partir de las 19:06 horas, con Diego Montaño como el encargado de aplicar el reglamento.

Desde que el uruguayo Gustavo Díaz llegó al banquillo de “La Fiera”, este equipo ha sufrido una metamorfosis total con dos victorias en fila, las cuales las ha conseguido de la mano de un desempeño adecuado. Habrá que ver si ante un rival de mayor exigencia es capaz de mantener este ritmo y lograr un tercer triunfo que los meta de lleno en la pelea por un sitio en los primeros lugares.

Los “Panzas Verdes”, que suman 13 unidades, han ganado tres de los 10 más recientes partidos ante su rival en turno, por dos derrotas y cinco empates.

Mientras que las “Águilas” superaron de manera correcta el tropiezo de la fecha ocho ante Morelia, y se reencontraron con el triunfo en casa con Veracruz, además de sacar un empate como visitante con Xolos, lo que le permitió seguir como escolta del líder Monterrey. Este duelo, sin embargo, es nuevamente un parámetro para los pupilos de Miguel Herrera, que están obligados al triunfo para mantenerse en la parte alta, ya que de otra forma con una combinación de resultados los haría caer hasta el quinto escalón.

Los capitalinos, que han sumado 17 puntos, presenta cinco victorias, a cambio de cuatro “descalabros” y una igualada en los últimos 10 cotejos disputados en cualquier campo.

***Necesitado de reencontrarse con la victoria, el equipo de Pachuca se verá las caras con Cruz Azul, que quiere mantener el invicto, en partido de la undécima jornada del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Ambos conjuntos medirán fuerzas sobre la cancha del estadio Hidalgo, cuando el reloj marque las 21:06 horas, con Jorge Isaac Rojas como juez central.

El cuadro de la “Bella Airosa” atraviesa por un momento muy complicado con tres derrotas en fila, pero sobre todo un funcionamiento que está muy lejos de ser el mínimo óptimo.

Sin duda es urgente que el técnico uruguayo, Diego Alonso, corrija esta situación, no sólo por su futuro, sino porque ya falta mucho menos para lo que será el Mundial de Clubes 2017.

Los “Tuzos”, que sólo tienen nueve unidades, ha ganado tres de los 10 más recientes partidos en casa ante su rival en turno, por cinco derrotas y dos empates.

Mientras que la “Máquina” es uno de los dos invictos de la competencia, pero sigue sin ser convincente principalmente de mediocampo al frente, donde sufren para generar ocasiones de gol, sobre todo en calidad de visitante. Pese a ello, es innegable que están por buen camino sin importar las formas, algo que quizá para sus aficionados es lo de menos, ya que la prioridad es primero regresar a una fase final y después pelear por el título.

Los de la capital del país, que suman 15 puntos, presentan tres victorias en los últimos 10 partidos disputados en cualquier campo ante Pachuca, por dos “descalabros” y cinco igualadas.