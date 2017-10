Traiciones y mentiras de Anaya están dividiendo al PAN: PRI

* Ha hecho un cúmulo de declaraciones que simplemente no cumple: Enrique Ochoa.

El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, advirtió que “no podemos ser responsables de las mentiras y traiciones de Ricardo Anaya que han generado la división en su partido; la verdad es que el PAN se le está desmoronando entre las manos y él es responsable de sus actos”.

Entrevistado previo a participar en la Segunda Sesión Presencial de la Cuarta Generación de la Escuela Nacional de Cuadros del Icadep, que se realiza en Mazatlán, Sinaloa, expuso que “todos sabemos, y pueden ustedes preguntarle a legisladoras y legisladores panistas, que Ricardo Anaya no cumple su palabra. Ha hecho un cúmulo de declaraciones que simplemente no cumple”. Ochoa Reza explicó que ejemplo de ello es que Anaya afirmó puntualmente, ante los medios de comunicación y en redes sociales, que el cien por ciento del financiamiento público que recibiría el PAN por el resto del año lo destinaría al apoyo a los damnificados por los sismos.

“Hasta la fecha todos sabemos que Ricardo Anaya no ha renunciado al financiamiento público ante el INE, que es la vía legal y constitucional que permite precisamente que el dinero que es del pueblo de México, que en este momento va a los partidos políticos, se debe destinar íntegro al apoyo a las familias damnificadas por los sismos”, subrayó.

Recordó que “en el PRI ya lo hicimos. En el PRI yo acudí personalmente, con la secretaria general y con integrantes de las organizaciones y sectores de nuestro partido, acudimos los priistas al Instituto Nacional Electoral, renunciamos al financiamiento público por el cien por ciento de los meses de octubre, noviembre y diciembre”.

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) precisó que fueron 258 millones de pesos que pusieron a disposición precisamente de la reconstrucción nacional y del apoyo a las familias damnificadas por los sismos.

“Los demás partidos políticos, Morena, el PAN y el PRD, en voz de sus dirigentes López Obrador, Anaya y Barrales, dijeron que harían lo mismo. A la fecha no lo han hecho y, en consecuencia, el dinero público que reciben esos partidos por el mes de octubre ya está en sus cuentas, no está en el apoyo a los damnificados”, acusó. Por esta razón “hacemos una exigencia muy puntual para que el PAN, Morena y el PRD, para que Ricardo Anaya, (Andrés Manuel) López Obrador y (Alejandra) Barrales se desapeguen del dinero público, cumplan su palabra y que el dinero de esos tres partidos también se sume al esfuerzo de reconstrucción”. Respectó a si el PRI necesita alianzas refirió que el Consejo Político Nacional autorizó hace un par de días que “inicie yo las conversaciones con los partidos políticos con los que hemos tenido identificación ideológica, para establecer las coaliciones, alianzas y candidaturas comunes, para avanzar en esta materia”.

“En ese sentido continuaré las conversaciones con el Partido Verde, continuaré las conversaciones con el partido Nueva Alianza, continuaré las conversaciones con el partido Encuentro Social, y no cierro las puertas, sino que las abro, para tener conversaciones con otros partidos políticos”, añadió.