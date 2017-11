Transparencia busca garantizar pleno respeto a la ley: INAI

El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, consideró que la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados no debe ser concebida como una función técnica, ya que se busca garantizar el cumplimiento a la norma y que el ciudadano ejerza su derecho de acceso a la información pública.

Añadió que una de las tareas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es garantizar a los ciudadanos que pueden ejercer su derecho de acceso a los datos públicos sin restricciones y, brindarles la seguridad jurídica y los mecanismos para hacerlos valer en caso de negativas por las instituciones del Estado, precisó.

Al participar en el XXII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Guerra Ford reconoció que aunque aún no hay un acuerdo de aceptación generalizada para medir la transparencia de la gestión gubernamental, es relevante definir el uso que se le va a dar a los resultados de la medición.

Agregó que partir de los resultados, el INAI está en la posibilidad de hacer el despliegue de políticas focalizadas: acompañamiento institucional que propicie el cumplimiento de la ley, la entrega de reconocimientos sociales y, en caso de ser necesario, la imposición de sanciones. Durante el Panel “Evaluando la transparencia: El caso de México”, el comisionado señaló que, con toda esta información, se podrá evaluar la actuación de las autoridades y vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones.

Guerra Ford dijo que la medición de la transparencia no es un asunto menor, ya que puede servir como referente de diagnóstico para calcular asimetrías, o bien, para implementar verdaderos sistemas de evaluación del cumplimiento de obligaciones.

Aseguró que el INAI, como parte de sus funciones de evaluación, tiene contemplado en 2018 una verificación censal, vinculante, con resultados públicos, entre los meses de abril a junio, así como una verificación muestral, vinculante, con resultados públicos, entre los meses de septiembre a noviembre.

Explicó que el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo tiene como misión promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública. Se constituyó en el año 1972, bajo la iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela, y su creación fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).