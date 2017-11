Transparencia en recursos para reconstrucción: EPN

*El presidente de la República dejó en claro que no hay una mezcla

de recursos privados y públicos para apoyar a damnificados.

Los recursos públicos que el Gobierno de la República ha dispuesto para las labores de reconstrucción a consecuencia de los sismos de septiembre “están abiertos, expuestos y exhibidos en la página de transparencia”, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Expuso que, ante las dudas y especulaciones que ha habido en la opinión pública, cualquier persona puede consultar en qué se están aplicando los recursos públicos destinados a la reconstrucción de las viviendas.

Explicó que en la página del Gobierno de la República y las distintas dependencias se identifican y actualizan los datos georeferencialmente, y con fotografías las evidencias “puntuales y claras” de hacía dónde y cómo está llegando la ayuda para la reconstrucción.

Precisó que por ley el gobierno tiene una página de transparencia sobre los recursos que se están disponiendo, que se enriquece con las aportaciones de los estados, y con lo que el sector privado está reportando al Sistema de Administración Tributaria de los recursos que ha recaudado.

En una reunión de evaluación de las acciones del sector privado en esta etapa, realizada en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario indicó que en cuanto a los recursos que el sector privado ha aportado o ha recaudado también existe el compromiso de transparentarlos.

Celebró que el sector privado esté haciendo un ejercicio propio de transparencia, porque “lo que demanda nuestra sociedad, primero, es espíritu de solidaridad, pero al mismo tiempo conocer a dónde llegó la ayuda, cómo está llegando esa ayuda, y si a algo he de llamar el día de hoy al sector privado de forma muy respetuosa es a que mantengan estos ejercicios de absoluta transparencia”.

En este sentido, apuntó que “hay que dejar claro que no hay una mezcla de recursos; despejemos esa duda, no estamos sumando los recursos privados a los recursos públicos que el gobierno está disponiendo, cada quien los está administrando”.

Acompañado por integrantes de su gabinete, gobernadores, dirigentes de organismos empresariales y organizaciones sociales, apuntó que lo que hace su gobierno junto con el sector privado es dar una orientación de hacia dónde dirigir esos recursos, a fin de evitar duplicidades en el destino de los mismos.

Al recibir informes de lo que está realizando el sector privado en la etapa de reconstrucción en el Salón “Adolfo López Mateos”, destacó que la sociedad mexicana ha sido la que más ha aportado en las etapas de emergencia y de reconstrucción.

Al mismo tiempo su administración ha dispuesto de los recursos necesarios y “hemos dejado saber que el Gobierno de la República tiene la capacidad financiera para hacer frente al reto que significará la reconstrucción”.

Ésto, añadió, a partir de los distintos mecanismos con los que cuenta, como el Fondo de Desastres Naturales, los recursos que provienen de seguros que tiene el gobierno contratados, y de las asignaciones que la Cámara de Diputados habrá de hacer en la revisión del presupuesto para las labores de reconstrucción.

Los recursos que ha recaudado, aportado y dispuesto el sector privado son cerca de cuatro mil millones de pesos para hacer una bolsa mayor de apoyos para la reconstrucción, que demandará una inversión del orden de 48 mil millones de pesos, de los cuales el 10 por ciento provendrán de este sector, indicó.

Peña Nieto expuso que el balance de las afectaciones es de 184 mil viviendas con daños parciales o totales; casi 14 mil comercios; cerca de 16 mil escuelas con distintos tipos de afectaciones; mil 821 edificios, iglesias que son parte del patrimonio cultural; 175 unidades médicas y hospitales; y 140 carreteras que tuvieron afectaciones.

Asimismo más de seis millones de personas resintieron el desabasto de energía eléctrica y de agua potable a consecuencia de estos sismos, pero a dos meses de distancia del sismo del 7 de septiembre el servicio se ha restablecido al cien por ciento y el de agua cuenta con un avance del 99.8 por ciento.

Se ha restablecido la circulación en todas las carreteras afectadas; está en operación el 98 por ciento de las unidades médicas en el país; y se están rehabilitando hospitales que sufrieron daños parciales y la mayoría de los que sufrieron los daños mayores.

En noviembre iniciaron las obras de reconstrucción en más de cuatro mil escuelas con daños parciales no menores, con daños parciales mayores y también la reconstrucción total de más de 250 planteles, dijo. Además se han entregado apoyos para la reconstrucción de vivienda, que solamente en Chiapas y Oaxaca benefició a más de 73 mil familias afectadas, y enfatizó que en este mismo mes y los siguientes días se estarán entregando las tarjetas en las otras entidades afectadas.

En esta reunión el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Alejandro Ramírez, dio a conocer que el Fideicomiso Fuerza México ha recibido 224 millones de pesos, y que están próximos a recibir más donaciones de empresas que sumarán al menos 150 millones de pesos más. En su oportunidad, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Fernando Galindo, detalló que el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) autorizó recursos por 12 mil 990 millones de pesos.

Del total de esos recursos, tres mil 509 se destinaron a Oaxaca, dos mil 35 a Chiapas, tres mil 717 a Morelos, mil 664 millones de pesos a la Ciudad de México, y 973 millones al Estado de México.