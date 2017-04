Tras la joya de la corona

* Histórico arranque de campañas.

* En la jornada electoral a gobernador del 4 de junio, serán en total siete candidatos, por primera vez en una justa estatal.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

En la jornada electoral a gobernador del 4 de junio, serán en total siete candidatos, por primera vez en una justa estatal dos por la vía independiente y cinco por parte de partidos, que aparecerán en las boletas electorales y que buscarán obtener el mayor número de votos por parte de los más de 11 millones de ciudadanos registrados en la lista nominal, para encabezar la administración del Estado de México para el periodo 2017-2023.

Este 2 de abril, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio luz verde para que únicamente dos de los ochos ciudadanos que dijeron haber juntado las cerca de 330 mil firmas de respaldo, oficialicen su participación en la vida democrática de la entidad. Mientras que ratificó el registro de la coalición PRI-PVEM-PANAL-PES, así como de Morena, PAN, PRD Y PT.

Por una parte, en un hecho histórico, el órgano electoral avaló la primera incursión de independientes en una elección estatal, luego de que legítimo como candidatos al ex líder estatal del PRI y ex funcionario, Isidro Pastor Medrano y la empresario regiomontana, Teresa Castell de Oro Palacios, quienes se tendrán que repartir a penas un Millón 806 mil 441 pesos, recurso que se autorizó para su financiamiento para actos proselitistas.

Mientras que, el IEEM descartó a los ciudadanos Abelardo Gorostieta Uribe, Erasto Armando Alemán Mayén, Guillermo Eduardo Antonio Ortiz Solalinde, Andrés Cantinca Sánchez, Humberto Vega Villacaña, Vicente Sanchez, quienes a pesar de presentar el respaldo ciudadano se encontraron inconsistencias en las mismas que hizo que se determinarán que no cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad.

Mientras que también se dio por terminada de manera definitiva la participación de Marciano Javier Ramírez Trinidad y Jonatán Martínez Leal al no presentaron firma alguna que justificara su búsqueda de una candidatura en esta contienda.

El IEEM informó que por parte de las fuerzas políticas se dio la viabilidad del candidato de la coalición del PRI, PVEM, PANAL y PES; Alfredo del Mazo Maza, MORENA, Delfina Gómez Álvarez, PAN, Josefina Gómez Álvarez, PRD, Juan Zepeda Hernández y PT, Óscar González Yáñez.

Carta austeridad

Por otra parte, al seno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, las principales fuerzas políticas estatales, incluido Morena, firmaron una carta compromiso para gastar 50 por ciento del monto total fijado en gastos de tope de campaña, para llevar a cabo actos proselitistas austeros.

Fueron los institutos del PRI, MORENA, PAN, PRD, PVEM, PANAL, PES y PT quienes entregaron el documento de austeridad al consejero presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez quien reconoció esta voluntad política para adquirir el compromiso ante las quejas de los ciudadanos en el tema económico.

En su oportunidad, el representante de MORENA, Ricardo Moreno Bastida reconoció que su instituto reivindicó en sumarse a la carta compromiso, luego de que existió una serie de críticas en su contra al presentar un documento paralelo, aunque -defendió- que siempre han buscado gastar menos en las campañas electorales.

Por su parte, el PT a través de Joel Cruz Canseco, anticipó que este pacto será letra muerta, ya que -consideró- que no todos los partidos cumplirán, incluso por su cuenta propusieron que el candidato que gane y no respete este acuerdo no tendría que asumir el cargo.

Mientras que el representante del PRD, Javier Rivera Escalona, exhortó a sus adversarios a que adicional al proyecto de austeridad se ciñan a presentar la iniciativa 3de3.