“Travelgate” le cuesta el cargo al secretario de Salud de Trump

* En medio de un escándalo por el uso de aviones oficiales, algunos

para fines personales, por un costo de al menos un millón de dólares.

Washington.- El secretario de Salud de Estados Unidos, Thomas Price, renunció a su cargo en medio de un escándalo por el uso de aviones oficiales, algunos para fines personales, por un costo de al menos un millón de dólares.

“Price ofreció su renuncia este viernes y el presidente la aceptó. El mandatario intenta designar a Don Wright para servir como secretario en funciones”, informó la Casa Blanca.

La dimisión de Price, exlegislador republicano, médico de profesión, fue vista como un revés para la presidencia de Trump, que incluye a un grupo de multimillonarios, algunos de los cuales poseen jets privados.

Poco antes del anuncio, Trump declaró a la prensa que no estaba contento con las acciones de Price, quien no sólo decidió personalmente el uso de los aviones oficiales, sino que nunca se disculpó y únicamente aceptó hacer un reembolso parcial. “Ciertamente, no me gusta esa imagen. No estoy contento, no estoy contento”, dijo Trump.

Price, de 67 años, renunció a su escaño por el estado de Georgia en la Cámara de Representantes para encabezar los esfuerzos del gobierno de Trump para derogar el programa de salud conocido como Obamacare, y remplazarla por una versión republicana.

El escándalo de su uso de aviones del gobierno federal fue reportado la semana pasada por la publicación Político. Aunque inicialmente se descubrió un número limitado de vuelos, la lista fue creciendo hasta un total de 24.

El costo de los vuelos descubiertos ascendió a al menos un millón de dólares, incluidos unos 400 mil dólares en el país y más de 500 mil en vuelos aprobados por la Casa Blanca a África, Europa y Asia.

A pesar del monto, Price sólo aceptó reembolsar 52 mil dólares y decidió no pagar el costo de pasaje de sus acompañantes.

Aún antes del escándalo, Trump había externado cierta frustración y sugerido una velada amenaza desde julio pasado por el hecho de que Price no había logrado la derogación de Obamacare.

“Mejor que consiga los votos. De lo contrario, le diré: Tom, estás despedido”, advirtió Trump.

El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, tomó también un avión oficial a Fuerte Knox para viajar con su esposa Louise Linton a observar el reciente eclipse solar. El viaje se convirtió en un mini escándalo cuando su cónyuge presumió un vestuario y accesorio de alto valor.

Mnuchin, un banquero acaudalado con una fortuna personal de al menos 300 millones de dólares, consultó también sobre el posible uso de un avión militar para su luna de miel a Europa, a un costo de 25 mil dólares por hora. Al final decidió volar por su cuenta.