Tri a consolidar paso perfecto

* México visita a Costa Rica en busca de mantenerse como líder invicto del Hexagonal de Concacaf.

San José.- Tras amarrar su boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018, la Selección Mexicana de Futbol quiere consolidarse en la cima del hexagonal final de la Concacaf cuando visiten a su similar de Costa Rica, que por su parte quiere dar un paso definitivo.

La cancha del moderno estadio Nacional será el escenario donde se llevará a cabo este duelo en punto de las 20:05 horas (21:05 hora del centro de México) con arbitraje del estadunidense Mark Geiger.

Sin ser espectacular, con muchas críticas y con un desempeño por debajo de lo que se espera, el “Tri” logró su objetivo de alcanzar el boleto mundialista y lo hizo con tres fechas de anticipación.

Dicha situación deberá ser aprovechada por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio para consolidar una base de jugadores y dejar de lado el tan comentado tema de las rotaciones.

La selección no puede caer en un conformismo, ya que será muy importante terminar como líder del hexagonal, algo que le daría la posibilidad de buscar ser cabeza de grupo en el sortero; además de significar un golpe de autoridad en el área.

Para este duelo Osorio no podrá contar con el defensa Néstor Araujo, quien está suspendido; así como el volante Héctor Herrera, que presenta molestias físicas, tampoco con el mediocampista Jesús Dueñas, quien pidió permiso de romper concentración por problemas personales.

En tanto que el conjunto centroamericano viene de un resultado histórico al dar cuenta de Estados Unidos en calidad de visitante, el cual lo tiene ya también muy cerca de firmar su presencia en la justa mundialista.

Para no complicarse en las últimas dos fechas es necesario ganar este duelo, el cual además le daría el primer sitio de la clasificación y, por ende, sería un golpe positivo en el aspecto anímico.