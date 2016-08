Investidura Presidencial

Por Eduardo H. Limón Cervantes.

Dentro de tanta basura que leemos en redes sociales golpeteando al presidente Peña Nieto y haciéndole fiestas a la demagogia de Carmen Aristegui, encontré el caso de Cupertino Reyes Aguilar, fabricante de Piñatas, con más de 25 años de experiencia, quien se ha negado a realizar y vender piñatas de Enrique Peña Nieto, aunque en estos últimos días ha recibido peticiones para hacer este producto.

Don Cupertino argumenta que no las hace, a pesar de que le han ofrecido muy buena paga, señalando que es una falta de educación, sabemos quiénes son los personajes y comprendemos lo que está sucediendo, pero una cosa de ésas no la hago, porque sería una falta de respeto a la Investidura Presidencial.

¡Vaya! Un mexicano pensante y admirable, porque el país ha llegado a tal extremo que los mexicanos malagradecidos le creemos más a una pseudoperiodista que a nuestro propio presidente. Los gorilas de siempre hacen esto, y luego hablan de amor, de paz, y del Papa Francisco. Ellos siembran odio. Me gustaría que todos los dirigentes se expresen sobre esta falta de respeto a la investidura presidencial, a la democracia. Es un agravio a todos los funcionarios públicos, al pueblo entero, que tanto lucha por la verdadera libertad de expresión.

Es muy difícil construir un país cuando hay personajes que utilizan el gran poder de los medios masivos de comunicación porque el pueblo no se los otorgó en las urnas. No pedimos que se oculte la verdad, sólo que no debemos faltar al respeto a la Investidura Presidencial.

Que muestren lo que va mal en la administración, lo que no se ha cumplido, pero también los logros de las reformas estructurales, de la reforma educativa que aún está a la merced de los méndigos de la CNTE.

Que digan todo, lo bueno y lo malo que pasa en México. Necesitamos que nos ayuden sin mentiras ni agresiones. Nos necesitamos todos. Con qué maldita cara gritaremos ¡Viva México! en laas fiestas patrias si no respetamos ni a nuestro presidente…

Y como decía mi compadre Chón: “Recuerde compadre que lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos”

