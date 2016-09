* ¡Gritaremos Viva México!

Eduardo H. Limón Cervantes

He leído en las redes sociales una sarta de tonterías para no celebrar el Grito de Independencia de nuestro país. Los mismos que se quejan de todo y que les faltan 43 malvivientes dicen que no celebrar porque este es un país con un gobierno represor, porque Carlos Slim tiene secuestrado al país, porque no hay justicia, por la violencia que se vive, por los abusos y crímenes de la iglesia católica, porque las reformas ya hundieron al país, por la Selección Mexicana de futbol, y muchas tonterías más que argumentan llamando a los mexicanos a no presentarse en el Zócalo Capitalino y en las plazas del país, pero eso sí, ya los estoy viendo puestos pal’chupe y para gritar ¡Viva México!.

Yo sí lo voy a dar, porque es una fiesta de los mexicanos y no es fiesta ni del presidente ni del gobierno. Es nuestra como colectividad y de nadie más. El grito es una ceremonia cívica jamás interrumpida para recordar a los que nos dieron patria, y se merecen este reconocimiento a cabalidad. Eso quiere decir que es de la ciudadanía y de nuestros héroes, vivo y muertos y no, no se trata de irle a aplaudir a quien esté en el balcón, sino a los que han dado la vida misma por nuestro país. Se trata de recordarnos el porqué debemos estar orgullosos.

Yo estoy orgulloso porque los mexicanos cuando nos unimos, no hay quien nos detenga. Y la mejor demostración es que hoy en día y después de mucho empuje, ya tenemos reformas estructurales que están empujando al país al primer mundo, a pesar de los morenos e izquierdistas que se empeñan en seguir en el tercer mundo.

Estoy orgullo por el espíritu incansable de los trabajan el campo. Orgulloso de nuestros activistas que no se venden y a empujones nos van llevando a mejores puertos. Orgulloso de nuestros escritores que nos representan en el mundo. Orgulloso porque nuestros chefs son de los mejores que jamás han existido.

Los campeones mundiales de matemáticas, son mexicanos. El ganador del Oscar a mejor director de cine, es mexicano. Los campeones mundiales de lucha libre, son mexicanos. Los campeones mundiales en robótica, son mexicanos. Los campeones mundiales de porristas, son mexicanos. Los mejores deportistas paralímpicos, son mexicanos.

También son mexicanos los soldados y oficiales honrados, bomberos y rescatistas y médicos y enfermeras y todos aquellos que diariamente nos cuidan y protegen. Y mexicanos son los hombres y mujeres que ayudan a los migrantes que cruzan nuestro territorio dándoles agua y comida y refugio sin ganar un solo centavo. Y mexicanos son los que no dejan que se nos olviden las injusticias que siguen impunes. Y mexicana es aquella mujer que ayuda a un ciego a cruzar la calle o mexicanos son los topos que viajan el mundo arriesgando el pellejo para rescatar a víctimas de derrumbes.

Celebraré eso y mucho y tanto más, de un país que va mejorando gracias a todos los que se involucran en el diario destino de su nación. Gracias a ustedes, gritaré ¡que viva México! ¿Te faltan motivos para estar orgulloso?

Y como decía mi compadre Chón: “Recuerde compadre que Viva México, viva la patria, que gran privilegio de haber nacido en este maravilloso país.”

