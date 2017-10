Trump responsabiliza a Cuba

* Por ataques contra diplomáticos.

Washington.- El presidente Donald Trump responsabilizó hoy a Cuba por los ataques contra una veintena de sus diplomáticos en la isla y que lo llevaron a retirar a más de la mitad del personal oficial estadunidense de La Habana y a expulsar a diplomáticos cubanos en Washington. “Creo que Cuba es responsable. Creo eso. Y es un ataque muy inusual. Pero creo que Cuba es responsable”, dijo a reporteros luego de reunirse con el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell.

La administración Trump decidió este mes expulsar a casi dos terceras partes del personal diplomático de Cuba en su embajada en Washington, en una nueva escalada de acciones tras los misteriosos ataques contra estadunidenses en La Habana.

Antes, el Departamento de Estado había ordenado el retiro de personal no prioritario y de sus familias de Cuba, y pedido a sus ciudadanos evitar viajar a Cuba y suspendido la emisión de visas en La Habana. Su gobierno ha insistido en que la decisión no implica ni el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, ni un cierre de su embajada en la isla, en la cual permanecerá un número limitado de diplomáticos para casos de emergencia.

Cuba ha negado ser el autor de los ataques, que de acuerdo con Washington ocurrieron en hoteles y han causado problemas físicos significativos, incluida ceguera, dolores de cabeza, inestabilidad y problemas cognitivos, entre otros, no sólo a diplomáticos, sino a turistas.

Los problemas de salud asociados con los ataques fueron identificados primero en el mes de noviembre y se reanudaron en el mes de agosto. Al menos 21 diplomáticos o familiares resultaron afectados a raíz de un estimado de 50 ataques.

Aunque los ataques parecen ser dirigidos primordialmente contra estadunidenses, también se han reportado incidentes similares contra diplomáticos canadienses.