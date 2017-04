Turnos y rivales definidos

*Para encuentro entre mexicanos y paraguayos en Copa Davis.

Zapopan.- Este jueves se desarrolló el sorteo de la serie por el no descenso del Grupo II de la Zona Americana de Copa Davis, donde los tenistas mexicanos y paraguayos conocieron el orden y a su rival en turno para la contienda.

En el patio central del Palacio Municipal de Zapopan se conoció el futuro del emparejamiento que se llevará a cabo este fin de semana en el estadio del Complejo Polideportivo Metropolitano de este municipio jalisciense.

Bajo la supervisión del argentino Pablo del Gobbo, como integrante de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), el encargado de decidir los partidos fue el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, quien sacó una de las cuatro pelotas para que se definiera el orden de los encuentros.

El nombre que salió primero fue el del mexicano Hans Hach, segundo sembrado tricolor, quien iniciará la serie este viernes en punto de las 16:00 horas contra el primer paraguayo, Ayed Zatar.

Una vez que se definió este compromiso, se supo el resto de los enfrentamientos entre aztecas y guaraníes, quienes buscarán del 7 al 9 de abril la permanencia en el Grupo II de la Zona Americana.

Este mismo viernes, 20 minutos después del partido entre Hach y Zatar, entrarán en acción el mejor singlista tricolor Manuel Sánchez, quien medirá fuerzas contra Juan Borba, para poner en disputa los dos primeros puntos de esta Copa Davis.

Para el día sábado en punto de las 16:00 horas, participará en dobles el experimentado veracruzano Santiago González a lado de Luis Patiño para encarar a la pareja paraguaya conformada por los mismos Zatar y Borba.

Una hora antes de este cotejo de dobles se podrán hacer alguna modificación de jugadores, decisión que tomarán los capitanes, David Roditi (México) y Diego Galeano (Paraguay).

Posteriormente, el día domingo, concluirá la Copa Davis con la disputa de los últimos dos puntos, donde los choques de individuales se invertirán, jugarán los primeros sembrados entre sí y de la misma manera los segundos cabeza de serie. Manuel Sánchez se medirá a Ayed Zatar y Juan Borba a Hans Hach.

También los capitanes podrán hacer modificaciones con anticipación a la hora de elegir a los tenistas que cierren la actividad; en el draw Paraguay sólo contempla a dos raquetas mientras que Hernando Escuarra y Alan Benítez esperarán turno, al igual que el suplente tricolor Alan Rubio.

Durante el evento se dieron cita el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus; Pablo Del Gobbo, supervisor ITF; Gustavo Santoscoy, director de Copa Davis, y José Antonio Flores, presidente de la Federación Mexicana de Tenis.

A continuación el draw de la serie por el no descenso del Grupo II de la Zona Americana Copa Davis entre México y Paraguay:

-Viernes, 7 de abril

Singles

Hans Hach (MEX) vs Ayed Zatar (PAR) 16:00 horas

*Manuel Sánchez (MEX) vs Juan Ángel Borba (PAR)

-Sábado, 8 de abril

Dobles

Santiago González-Luis Patiño (MEX) vs Juan Ángel Borba-Ayed Zatar (PAR) 16:00 horas

-Domingo, 9 de abril

Manuel Sánchez (MEX) vs Ayed Zatar (PAR) 12:00 horas

*Hans Hach (MEX) vs Juan Ángel Borba (PAR)

*Los segundos partidos de viernes y domingo comenzarán 20 minutos después de que concluya el primer encuentro programado.