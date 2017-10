UAEM no está en crisis:ABB

Guadalupe de la Cruz

“Existe carencia de recursos, pero de ninguna manera nos vemos como una institución que no pueda pagar nóminas a lo largo de las 21 quincenas, y lo seguiremos haciendo, tenemos problemas en el gasto corriente únicamente, pero nada que haga suponer una crisis financiera”.

Lo anterior fue expresado por Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien descartó que la institución se encuentre en crisis financiera, “tenemos problemas para el pago del internet y otras cuestiones menores que son de gasto corriente, pero eso no quiere decir que estemos en crisis”.

Sin embargo, Barrera Baca aceptó que con el aumento en el número de estudiantes y de espacios universitarios, también aumentó el gasto en los servicios, por eso la ampliación presupuestal que solicitaron al gobierno estatal para 2018 que asciende a los 680 millones de pesos.

El rector de la Máxima Casa de Estudios refirió que la UAEMéx, no se encuentra en crisis financiera, aun cuando se dio a conocer que siete universidades que integran la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) –como Baja California, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Nayarit- estaban en números rojos, entre ellas la mexiquense; señaló que no.

Alfredo Barrera precisó que la UAEM creció mucho en estos últimos 20 años, pues cada ciclo escolar, recibe alrededor de dos mil 500 nuevos alumnos y con éstos se creará una escuela cada año, aspecto que consideró excelente para la economía con la que contaban.

Finalmente el rector de la UAEM mencionó que la institución tiene la capacidad no sólo para crear las escuelas, sino para mantenerlas por lo menos cinco años, que es el ciclo generacional, aspectos que estabilizan su matrícula para considerar una estructura, plantilla de docentes y aulas.