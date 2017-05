Urgen desazolve del río San Pedro en Xonacatlán

POR Guadalupe de la Cruz

Habitantes de la delegación de Santa María Zolotepec, del municipio de Xonacatlán se encuentran molestos debido a que los dos millones 400 mil pesos invertidos en el desazolve del río San Pedro no se ven reflejados, pues están seguros que persiste el riesgo de nuevas inundaciones.

Así lo hicieron saber habitantes de los barrios Ranchería Dolores y La Soledad, donde hace un año hubo afectaciones en varias casas por una ruptura en la carretera Toluca-Naucalpan, y recientemente se registraron tres filtraciones de agua en casas y terrenos de cultivo.

El desazolve en río San Pedro y zanjas contiguas fue prometido por el edil Carlos González González con la citada inversión, en labor conjunta con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y una empresa de Puebla, dio a conocer Jesús Ortega, habitante del interior de Ranchería Dolores.

“Nos apoyó el presidente, pero su gente nunca se hizo responsable de ver si el trabajo estaba bien hecho, supuestamente porque ‘no cabe la maquinaria’. Quedaron también de revestir la calle, (donde) transitan niños cuando van a la escuela”, dijo, y mostró que sí caben máquinas en la calle de terracería.

Si llueve fuertemente, Ortega no descarta inundaciones, no en todo el sector de La Soledad y Dolores, donde hace un año se encharcó el agua por pocas horas, aunque también se formó una pequeña laguna más duradera en otro sector.

“La inconformidad es porque el presidente municipal vino y nos apoyó con maquinaria, pero realmente no se hizo la labor que correspondía, inclusive hay partes que no se terminaron de desazolvar, porque, según, ‘la máquina no entraba’”, añadió el habitante.

En las zanjas el nivel interior está casi a la par del bordo y se encuentra rodeando tierras de cultivo, con latente riesgo de liberar agua a los costados e inundar patios, parcelas y viviendas, por ello Ortega y otros vecinos exigen prevenir antes que lamentar daños de mayor dimensión.