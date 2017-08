Urgen poner orden en el transporte público

POR Guillermo GUADARRAMA

Ante los problemas de trafico por las unidades de transporte público, la sociedad propone una reorganización en las rutas de los camiones, así como un control de unidades piratas.

Los representantes de las diferentes empresas de transporte público, han denunciado que además de la inseguridad, también tienen que lidiar con horas de intenso trafico vehicular, principalmente en las zonas más transitadas de Toluca.

Aseguran que lo anterior se debe a una falta de orden en el transporte público, desde la creación de unidades pirata (taxis), hasta una falta de control en los horarios y la falta de respeto a los carriles preferentes al transporte urbano.

La terminal de autobuses, la Central de Abastos y Alfredo del Mazo, son algunas de las partes de Toluca que aquejan a microbuseros en materia de carga vehicular.

«Me he cansado de decirles, no es posible que nos hagamos hasta 25 minutos, nada más de la terminal a donde inicia Isidro Fabela, son unos cuantos metros, para 25 minutos, no es posible», mencionó un microbusero de la empresa Colón Nacional.

Cabe destacar que en la mayoría de las ocasiones, son ellos quienes ocupan hasta tres carriles, si les es posible, se les ha visto echando carreras con otras unidades y haciendo «base» en puntos de carga vehicular.

La coincidencia en las quejas entre los microbuseros y sociedad, radica en la falta de control de estas unidades, sin embargo, aunque los camioneros aseguran que esta inconformidad ha llegado a la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), nunca se ha hecho nada al respecto.

Por su parte, la sociedad propone como solución, reorganizar las rutas para dispersar a los camiones y que no todos lleguen a un solo lugar, pues demandan que ese es el principal causal del trafico en Toluca.

«Luego hasta por eso echan carreras, se van peleando por subir a la misma gente, y se pueden ocasionar accidentes muy fuertes», comenta doña Luisa, quien vende tamales asados en la zona de la terminal.