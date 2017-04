* Confianza de Morena al arrancar campaña.

Guillermo GUADARRAMA

“Hoy inicia un nuevo capítulo en el Estado de México es un orgullo organizar esta lucha contra el gobierno insensible y corrupto”, fueron las palabras de la candidata Delfina Gomes Albares en su apertura a su campaña electoral. Después de que Horacio Duarte Olivares presidente estatal del partido Morena diera el mensaje de bienvenida, la ahora candidata a gobernadora, aseguró que encabezan las encuestas hasta el momento.

“Dice la encuesta que si hoy fueran las elecciones, la maestra hasta el momento tendría el 31. 2 por ciento de los votos imponiéndose al frente de las elecciones, pero no hay que confiarse, estamos bien en las encuestas pero hay que traer a mas militantes”.

Aseveró que durante los próximos 59 días (el tiempo de duración de las campañas electorales) se caminara para conquistar el Estado de México a través de trabajo organizado para lograr el cambio en el poder.

“Nos tienen miedo y eso a mí me da mucho gusto porque parece que durante muchos años, los que no tenemos voz nos ha llegado la oportunidad de ganarnos ese respeto que merecemos y vamos a ganar”.