Van Morena y PAN contra autoridades electorales auxiliares

Los partidos de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y Acción Nacional (PAN), además de seis ciudadanos, formalizaron las impugnaciones en contra de las autoridades electorales auxiliares, pese a ello hoy tomaron protesta.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio Godinez confirmó las ocho quejas en contra de parte de los integrantes de las juntas y consejos de los 45 distritos electorales.

Dijo se les dará seguimiento debido, aunque- reiteró- que no se les condicionó que no fueran militantes para participar en los comicios del 1 de julio, por lo que no están en irregularidad.

En la ceremonia de protesta, los consejeros electorales y los representantes de los partidos conminaron a las autoridades electorales auxiliares distritales a actuar con objetividad, imparcialidad y transparencia.