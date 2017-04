Vencer con ideas, no con dádivas

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*Isidro Pastor y Teresa Castell renuncian a

financiamiento público para sus campañas.

Los dos candidatos independientes a gobernador, Isidro Pastor Medrano y Teresa Castell de Oro Palacios, renunciaron a las prerrogativas para la búsqueda de la obtención del voto previsto por la ley a dicha figura, que asciende a un millón 806 mil 441 pesos, a través de las campañas electorales que iniciaron este 3 de abril y concluirán el 31 de mayo.

En dos momentos distintos, ambos contendientes ciudadanos informaron que harán campañas austeras, pero también buscarán “donaciones de amigos” que concuerdan con su proyecto democrático para financiar sus actividades proselitistas, luego de conocer que fueron ratificados en participar en la vida democrática de la entidad.

En conferencia de prensa, Isidro Pastor Medrano informó que a través de su representante jurídico solicitó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que los más de 900 mil pesos que se le asignaron vía público, se otorguen a familiares de derechohabientes hospitalizados en clínicas públicas y privadas con escasos recursos.

Aunque condicionó que este recurso no puede ser utilizado para otras razones o actividades propias del IEEM, además de que negó que ésta sea un acción que busque posicionar su imagen ante el electorado.

«Que se entregue a los familiares de la gente que está hospitalizada en el sur, en el norte, en el Valle de México, en todos los puntos cardinales del estado y que tiene que comprar medicamentos, tienen que comprar material quirúrgico, los médicos y enfermeras les piden o les entregan una lista de medicamentos o material quirúrgico para poder atender a la gente pobre”, declaró.

En su primer acto público como independiente, Pastor Medrano arremetió en contra de los partidos políticos y los cinco candidatos que postularon a quienes llamó “cínicos“ y “sinvergüenzas” por firmar un pacto de austeridad para gastar apenas el 50 por ciento del monto de gastos de campaña que -adelantó- no cumplirán.

Los retó a que para la obtención del voto en los próximos días renuncien a todas sus prerrogativas para realizar actos proselitista sin gastar un peso de los mexiquenses. ”Ya los quiero ver que hagan campañas sin dinero que venzan con ideas, no con dádivas, no con despensas, no con eventos suntuosos…reto, que así quede claro, a todos los partidos políticos que viven de las prerrogativas y que viven de los impuestos de la gente a que donen toda la prerrogativa a la gente humilde, les pidió que ese dinero se lo regrese a la gente «, dijo.

Por su parte la empresaria regiomontana, Teresa Castell de Oro desde las cero horas declaró que no ejercerá ningún recurso público, por el contrario apostará a los “donativos” de conocidos. Además, prometió que no arrancaría sus actos proselitistas con actos masivos, siendo congruente con su proyecto ciudadano.